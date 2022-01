GILBERT, Ginette Groleau



Au CHSLD de Donnacona, le 17 janvier 2022, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Ginette Groleau épouse de monsieur Albert Gilbert; fille de feu monsieur Donat Groleau et de feu madame Rachelle Jackson. Autrefois de Saint-Marc-des-Carrières et maintenant résidente de Pont-Rouge. Madame Groleau laisse dans le deuil, outre son époux monsieur Albert Gilbert, ses enfants: Mélanie Gilbert (Steve Slight) et Jacques Gilbert (Julie Tremblay); ses petits-enfants qu'elle adorait: Roxanne Leclerc, Renaud et Léo Gilbert; son filleul: Mario Paquet (Caroline Dussault); ses frères et soeurs de la famille Groleau: feu Jean-Guy, feu Jeannine (Claude Chevalier), Gilles (Lise Genest), Rose-Hélène, Pierrette (Germain Asselin) et Yvette (Robert Trottier); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gilbert: Gabrielle (feu Jean-Claude Moisan), Achille (Marie valade), feu Léopold, feu Nancy (feu Jean-Guy Dumas), Denise (feu Bruno Hudon) et Jeanne (Henry Kelly) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du CHSLD de Donnacona, 2ième étage, pour les bons soins et leur humanisme. Madame Groleau ne sera pas exposée.Les cendres seront inhumées au cimetière de Saint-Marc-des-Carrières à une date ultérieure sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société alzheimer du Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Québec) G1S 3G3 https://www.societealzheimerdequebec.com/