TRAHAN, Pierre



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Me Pierre Trahan, survenu le 15 janvier au Manoir Soleil de Chambly à l'âge de 88 ans. Ayant œuvré comme Procureur de la Couronne et Coroner pour la ville de Québec, il était le fils de Dame Majella Bouchard et de Monsieur Alide Trahan, tous deux décédés lorsqu'il était très jeune.La famille vous accueillera aule mercredi 26 janvier 2022 de 16h à 20h et lede 10h à 14h.et de là, au cimetière Belmont.Il laisse dans le deuil sa conjointe Louise Saulnier et son ex-conjointe Annette Barakett; ses enfants: Pierre Trahan (Anne-Marie Crépin), Katie Trahan et feu Suzon Trahan (Jean Peloffy); ses petits-enfants: Jean-Marc Saint-Germain, Marie-Julie Trahan (Daniel Faltas), Claudia Trahan et Henri Lessard; ses arrière-petits-enfants: Noah et Laurent Saint-Germain; ses sœurs: Lyse Audet et Denise Sobolewski; ses neveux et nièces: Anne Gagnon (Luce Barette), Sylvie Gagnon (Pierre Darveau), Josée Gagnon (Lise St-Pierre), Gilbert Audet, Lyne Audet (Dominique Jacquemin), Natalie Audet, Michelle Borthwick (Anthony Borthwick) et Claudine Gayton (Scott Gayton); ses petits-neveux et petites-nièces: Tyler, Jamie, Sadie, Cooper, Philippe, Camille, Tammy, Maxime et Marie-Michèle. Sans oublier ses grands amis de longue date Jean-Paul Drolet (Nadia) et Marc Gosselin, de même que son amie très proche Jocelyne Labrecque. La famille tient à remercier Mme Jessika Vignola et tout le personnel du Manoir Soleil à Chambly pour le dévouement et les soins prodigués au courant des derniers mois de sa vie, ainsi que tous les médecins et le personnel infirmier de l'Hôpital Charles-Le Moyne à Longueuil pour leurs soins. Son fils Pierre tient aussi à remercier Messieurs Jerry O'Regan, Philippe Crépin et Luc Bergeron pour avoir témoigné une certaine amitié et un respect envers son père, ce que lui-même a énormément apprécié. De plus, un sincère remerciement à Mme Andrea Werner pour toute son aide à s'occuper du bien-être du défunt pendant la dernière année de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.