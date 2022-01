«Cayden a été excellent» -Tyler Toffoli

Sans les prouesses de Cayden Primeau, auteur de 22 arrêts au premier tiers, le Canadien aurait subi une sévère correction.

« Cayden a été excellent. Il a fait de gros arrêts. Par la suite, on a réussi à jouer de façon plus serrée. On ne leur a pas permis d’obtenir autant de bonnes occasions. »

–Tyler Toffoli

Au cours des derniers jours, Samuel Montembeault a indiqué qu’il était plus facile d’être concentré et de faire les arrêts lorsqu’il reçoit un nombre élevé de tirs. Malgré la lourdeur de la tâche que cela peut impliquer, Cayden Primeau abonde dans le même sens.

« Ça aide à rapidement se sentir dans le match. En même temps, je dois donner crédit à mes coéquipiers qui ont sacrifié leur corps pour bloquer plusieurs tirs (seulement 12). Donc, ça aurait pu être pire. »

–Cayden Primeau

Artturi Lehkonen ne sera jamais un marqueur naturel. Même s’il jouait avec une pelle-traîneau. Par contre, on ne pourra jamais lui reprocher un manque d’effort ou l’ardeur qu’il affiche dans son travail défensif.

« J’adore la façon dont il joue. Il s’attarde aux petits détails et s’acquitte bien de ses responsabilités. Il fait tout bien. Ce soir, on avait une grosse confrontation et je pense qu’on a bien joué. Il aurait dû marquer trois ou quatre buts, mais on ne le dira pas trop fort. »

–Tyler Toffoli

Les bonnes équipes et les bons joueurs sont souvent très exigeants envers eux-mêmes. Malgré la victoire et les 46 tirs dirigés par ses coéquipiers et lui sur Primeau, l’auteur du but gagnant n’était pas pleinement satisfait.

« Il faut être honnête. Ça n’a pas été notre meilleur match. Au moins, on a trouvé une façon de gagner. »

–Gabriel Landeskog