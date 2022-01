Ce que femme veut: qu’est-ce qui fait battre le cœur féminin?

Auteure à succès de la trilogie Baiser et de Sois belle et tais-toi, Marie Gray s’est replongée dans l’univers des Histoires à faire rougir – un succès d’édition et un million d’exemplaires vendus dans le monde – pour son nouveau roman, Ce que femme veut. Sexy, drôle, réjouissant, ce roman explore des questionnements universels des femmes, à la manière d’un roman de « chick lit » 2.0, où les scènes plus corsées se mêlent aux histoires de cœur.

Laurence Cartier-Dubois, 35 ans, traverse une petite crise existentielle et digère mal une rupture qui l’a propulsée dans une période de questionnements sans fin. Elle rêve d’écrire un roman érotique qui reflète la réalité des femmes tout en les faisant rêver.

Elle est confrontée à un problème de « documentation » : pour parler de ce que veulent vraiment les femmes ordinaires, elle manque de vécu et d’information.

Sa rencontre avec Emmanuelle Lanthier, une « gourou de l’amour » qui dirige une agence qui a pour mission d’aider les femmes à nommer ce qu’elles veulent manifester, lui apporte de la matière sur un plateau d’argent. Les meilleures clientes de l’agente ont des histoires bien pimentées à lui raconter et ne s’en privent pas ! Laurence en apprend de toutes les couleurs au sujet des aventures amoureuses des femmes et portera un regard nouveau sur ce que ses contemporaines veulent vraiment. Est-ce que c’est si compliqué que ça ?

Les exigences

Marie Gray aborde des thèmes très importants dans son roman – ce sont des reflets de la société actuelle, qui en arrache côté relations.

« On est tous soumis à des espèces d’exemples – on est supposés réagir de telle façon devant telle situation –, mais ça ne nous convient pas nécessairement », dit-elle, en entrevue.

« On s’en met pas mal sur les épaules, tout le temps. On peut-tu juste arrêter de tout prendre pour du cash et se sentir obligés d’être parfaits tout le temps, obligés d’être dans une relation parfaite, d’être une mère parfaite. On peut-tu juste être nous-mêmes, même en amitié ? »

Marie Gray, après les mois pénibles qu’on vient de passer, avait envie de légèreté.

« On peut-tu avoir du fun ? On peut-tu s’aimer ? Il n’y a pas juste une sorte d’amour et il n’y a pas juste une façon d’être en amour. L’amitié, c’est aussi une forme d’amour. Est-ce qu’on peut arrêter de se priver d’amour, juste parce qu’on ressent qu’on n’est pas tout à fait conforme à ce que les autres attendent ? Je suis un peu tannée de ça. »

L’auteure des fameuses Histoires à faire rougir avait grande envie de revenir à des choses un peu plus drôles et coquines, pour avoir du fun. « Est-ce qu’on peut faire un petit tchin-tchin et rire de tout ça ? Il faut arrêter de se juger tout le temps soi-même. Personne ne peut plaire à tout le monde, et ça ne devrait pas, non plus. »

Les sites de rencontres...

Quand elle a décidé d’écrire ce roman, Marie Gray avait des idées précises en tête.

« J’ai été longtemps célibataire et c’est une jungle. C’est une horreur. Les sites de rencontres et ces affaires-là, c’est la pire place. On se met des exigences sur nous-mêmes et sur une relation éventuelle. On prend tout personnellement. Si on ne plaît pas, on se remet en question. Pourtant, on est qui on est... »

Marie observe beaucoup de femmes, dans son entourage, qui font des compromis, juste pour ne pas être seules, ou par apparence.

« Elles vont s’embarquer dans des relations qui ne conviennent pas... parce que c’est la moins pire qu’elles ont trouvée ! Mais tu ne peux pas vivre comme ça. Sois donc heureuse avec toi-même et après, tu verras. Je trouve qu’on se complique l’amour pour rien. »

♦ Marie Gray a écrit la trilogie à succès Baiser (30 000 exemplaires vendus au Québec), Sois belle et tais-toi et les fameuses Histoires à faire rougir, vendues à un million d’exemplaires dans le monde.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« En fait, je suis une romantique finie.

J’adore les jeux de séduction, tout en abhorrant les jeux de pouvoir. Je crois aux licornes, à l’amour et au sexe sain et excitant. Je trouve l’absence de séduction, de gentillesse et, surtout, d’affirmation de soi, dont tant de gens font preuve, des femmes surtout, d’une tristesse sans nom. Ce que veulent les femmes, c’est personnel, et il y a évidemment des réponses pour chacune. J’ai eu la chance d’apprendre, au fil des années, à explorer mes propres besoins et ensuite à les exprimer. Pour moi, ça a été révélateur au point où il me semble essentiel que chaque femme puisse le faire aussi. »