BOURBEAU, Clément



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (hôpital Laval), le 9 janvier 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé Clément Bourbeau, époux de madame Germaine Soucy. Il était le fils de feu Lucienne Ouellet et de feu Rodolphe Bourbeau. Il demeurait à Québec, secteur Cap-Rouge., de 13h à 15h.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses deux filles : Nancy et Chantale; ses petits-enfants : Christophe, Alexandre et Noa; sa sœur et ses frères : Louise, Réal (Micheline Gagnon) et Yves (Monique Laflamme); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Soucy ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du 6e étage de l'IUCPQ (hôpital Laval) pour tout le support et l'aide apportée lors de son départ. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (hôpital Laval), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, 418 656-4999.