Décédé dans sa demeure, il vivait avec 125 serpents

Un homme a été retrouvé mort dans sa résidence à Washington avec plus d’une centaine de serpent.

C'est un voisin qui a fait la macabre découverte alors qu'il a aperçu l’homme étendu sur le sol dans sa demeure. Les premiers répondants ont découvert non seulement l’homme, mais 125 serpents également dans la maison.

Certains de ces serpents étaient venimeux et le plus grand mesurait 14 pieds de long et était un python.

Les autorités ont précisé que tous les serpents étaient bien enfermés dans leur vivarium et aucune bête ne se serait échappée selon eux. Les voisins n’étaient pas au courant que l’homme gardait des serpents dans sa demeure.

Une enquête est en cours pour déterminer les causes du décès.