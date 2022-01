Deux vins glouglou pour les amateurs de nature

En ce début de millésime 2022, la popularité des vins naturels au Québec semble toujours aussi forte.

Ils sont loin d’être tous recommandables, mais quand c’est bien fait, ça peut être diablement bon. En voici deux, un blanc et un rouge, qui viennent d’arriver à la SAQ et qu’il faut essayer, surtout si vous aimez le genre.

Buvez moins. Buvez mieux.

Nicolas Grosbois, Les Jardins de mon Père 2020, Côtes-du-Tarn, France 18,80 $ - Code SAQ 14834321 – 12,5 % - 1 g/L – Biologique

Les histoires derrière les vins de Nicolas Grosbois sont aussi passionnantes que le talent investi pour produire les vins. Un assemblage original et typique du sud-ouest de la France avec pour moitié de colombard et pour l’autre de mauzac. Une robe légèrement trouble témoigne que le vin a été peu filtré. Nez de bonne intensité avec une touche de levure qui rappelle qu’on est en présence d’un vin naturel. Des tonalités agréables de miel, de pivoine, de poivre blanc et de pêche. C’est friand, juteux, assez ample tout en montrant une longueur surprenante. Un blanc de soif qu’on servira bien frais. Difficile de trouver du vin nature de cette qualité à un aussi bon prix. Ça mérite bien trois étoiles!

★★★ $ 1⁄2

Sébastien David, Hurluberlu 2020, Vin de France 23,20 $ - Code SAQ 14172719 – 13 % - 1,7 g/L – Biologique

On grimpe en prix, mais aussi en «intensité naturelle». Jolie bouteille qui se démarque par sa simplicité et son nom accrocheur. Installé à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, en Loire, Sébastien David propose ici un 100% cabernet franc vinifié en macération carbonique, ce qui permet de faire ressortir le fruité immédiat du cépage. Au départ, le nez dégage des odeurs de réduction qui finissent par s’estomper après une bonne aération. Suivent des parfums de cerise, de groseille, de poivron et de cendre. La bouche est bien ramassée autour d’un fruit croquant, des tanins souples, quoique bien présents, et une acidité vive. Bonne persistance en finale. Plus sérieux que le précédent, il n’en demeure pas moins un excellent vin de soif.

★★★ $$ 1⁄2

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.