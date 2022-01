Devimco inquiète pour Pointe-Saint-Charles

L’abandon surprise du projet de villes-sœurs par le baseball majeur cette semaine ne met nullement un terme aux ambitions de développement du Groupe Devimco dans le secteur du Bassin Wellington, où l’on projetait la construction d’un stade.

Ce qui n’empêche pas son président, en entrevue avec Le Journal, de se montrer particulièrement pessimiste face à l’avenir du secteur et des orientations que l’administration municipale pourrait lui imposer. Au risque même, dit-il, de retarder – peut-être pendant des décennies – tout développement du secteur.

Le baseball aurait fait du bien

« On est déçu, affirme Serge Goulet. Au moment où les gens désertent Montréal, que les tours de bureaux sont vides, qu’on est en train de tuer une génération de restaurateurs [...], on ne peut certainement pas se réjouir qu’un projet pareil [le retour du baseball] ne se réalise pas. [...] Montréal avait vraiment besoin de ce genre de grand projet là. »

Cela dit, croit-il, ce secteur en friche du quartier Pointe-Saint-Charles, non loin du Bassin Peel, demeure un actif de grande valeur. Devimco y a acquis pour un total de 700 000 pi2 depuis 2017.

« Je ne pense pas que leurs valeurs [des terrains] soient affectées par la présence ou non d’un stade de baseball. »

Par contre, craint-il, le dépôt prochain par la Ville de sa vision de développement du secteur Bridge-Bonaventure pourrait avoir au contraire un effet dévastateur sur les 2,5 milliards $ d’investissements immobiliers à vocation mixte (commercial et résidentiel) que Devimco prévoyait dans le secteur.

La Ville bloquée en 1970

La Ville n’a pas encore annoncé ses couleurs. Elle doit le faire d’ici peu. Mais les signaux que Devimco perçoit lui font craindre le résultat d’« un exercice bâclé », un projet « décevant » et « dépassé », qu’on croirait sorti « des années 70 », sans station du REM et une densification « inférieure » aux banlieues.

S’il s’avérait, ce scénario aurait pour conséquence de détourner Devimco de ses projets dans le secteur, dit-il.

« Je vais arrêter de me casser la tête avec la Ville. On a de l’ouvrage sur la Rive-Sud pour les dix prochaines années et ça roule l’enfer. C’est tout. »