LABRECQUE, Lauréat



Au Centre d'hébergement de Limoilou, le 4 janvier 2022, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Lauréat Labrecque, époux de madame Jacqueline Garneau, fils de feu madame Valéa Filioux et de feu monsieur Adélard Labrecque. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 10 h à 13 h.L'inhumation se fera au cimetière St-Charles-Borromée au printemps. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils: Martin et Luc ; ses petits-enfants : Émerik et Zoé ; ses frères et sœurs : feu Marcel, feu Louis-Philippe, feu Thérèse, feu Alfred, Jeannette, feu Gaston et Rosanna ; ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s de L'Escale de l'âge d'or ainsi que les amis du Patro de Charlesbourg. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de Limoilou pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, adresse : 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, téléphone : 418 656-4999, courriel : info@fondation-iucpq.org, site web : www.fondation-iucpq.org.