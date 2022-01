CANAC-MARQUIS, Yvan



Au CHUL, le 12 janvier 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Yvan Canac-Marquis, époux de dame Pauline Marquis. Il était le fils de feu Madeleine Quesnel et de feu Jules Canac-Marquis. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 13h à 15h.. Il laisse dans le deuil son épouse Pauline Marquis; ses fils: Jean-François et Stéphane; ses petits-enfants: Guillaume, Clara (Jean Ferland-Bilodeau) et Jérémie (Marie-Aimée Lacombe); ses sœurs: Suzanne Canac-Marquis (feu Lucien Laurin), feu Aline Canac-Marquis (feu William Nadeau); ses belles-sœurs et ses beaux-frères: feu France Marquis (Pierre Goulet), René Gagnon (Hélène Tremblay), feu Michel Marquis feu Jeanne Marquis, feu Nicole Marquis; ses neveux, nièces très chers ainsi que ses ami(e)s très chers.