LEBLOND, André



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 21 décembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur André Leblond, époux de feu Thérèse Langlois. Il était le fils de feu Juliette Labrie et de feu Stanislas Leblond. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil ses belles-filles et ses beaux-fils: Hélène Létourneau (Yves Girard), Danielle Létourneau, Claude Létourneau, Denis Létourneau, France Létourneau, Stéphane Létourneau; ses petits-enfants : Sably Gagnon, Keven Létourneau (Isabelle Duclos), Victor Delisle Girard, Alexandre Létourneau (Janny Lafond); ses arrière-petites-filles qu'il aimait tant : Aurélie et Livia, ainsi que d'autres parents et amis. Un merci tout particulier à ses amis, Denis et Lucette Caux, de même qu'à Mélissa Bédard et sa pharmacienne Caroline Gravel. Merci également au personnel du 10e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués et leur humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en Plaques, au 245, rue Soumande, bureau 202, Québec (Québec) G1M 3H6. Téléphone 418 529-9742.