Cinq films pour revisiter l'œuvre de Jean-Claude Lord

Le cinéaste Jean-Claude Lord, un pilier du petit et du grand écran au Québec, s’est éteint à 78 ans samedi dernier des suites d’un AVC. Connu du grand public pour avoir réalisé la première saison de la série culte Lance et compte, il a aussi signé plusieurs films marquants des années 1970 et 1980. En voici cinq à voir ou à revoir.

1. Les colombes (1972)

Après avoir signé un premier film controversé (Délivrez-nous du mal) dans lequel il explorait la question de l’homosexualité latente chez deux hommes (incarnés par Yvon Deschamps et Guy Godin), Jean-Claude Lord obtient son premier succès populaire avec Les colombes, un drame opposant deux familles issues de classes sociales différentes. Le cinéaste y relate une histoire d’amour impossible entre Julien (Jean Besré), un fils d’avocat ayant grandi dans une famille bourgeoise de Montréal, et Josianne (Lise Thouin), une jeune chanteuse issue d’un milieu populaire.

2. Bingo (1974)

Avec ce drame social très librement inspiré de la crise d’Octobre, Jean-Claude Lord met en scène une histoire d’amour entre deux collégiens sur fond d’activisme politique. En voulant se politiser, le jeune héros du film deviendra activiste sans se rendre compte qu’il se fait manipuler. « Je voulais démontrer que même si tu es jeune et plein de bonne volonté pour vouloir changer le monde, tu peux te faire manipuler pareil par des gens qui veulent t’utiliser à leurs fins », a indiqué le cinéaste dans une entrevue vidéo accordée au site d’Éléphant : mémoire du cinéma québécois, à l’été 2020. Immense succès populaire à l’époque (plus de 500 000 entrées aux guichets), Bingo a suscité beaucoup de discussions lors de sa sortie en salle. « On m’avait raconté que les gens s’engueulaient après avoir vu le film », a souligné Jean-Claude Lord dans la même entrevue.

3. Parlez-nous d’amour (1976)

Comédie satirique sur le monde du showbiz, Parlez-nous d’amour a eu l’effet d’une bombe lors de sa sortie en salle, en 1976. Jacques Boulanger y incarne un animateur de télévision désabusé qui en vient à mépriser son public majoritairement féminin. Avec ce film coscénarisé par l’auteur Michel Tremblay, Jean-Claude Lord signe une critique acerbe de l’univers de la télévision populiste, un milieu qu’il a lui-même fréquenté au début de sa carrière en travaillant comme critique de film au petit écran. Jacques Boulanger a renié le film au lendemain de sa première projection publique, au cinéma Le Parisien.

4. Panique (1977)

Jean-Claude Lord a déjà admis s’être inspiré de catastrophes écologiques survenues à l’époque au Japon et en Italie pour écrire ce thriller environnemental centré sur une jeune femme (jouée par Paule Baillargeon) qui travaille aux relations publiques d’une usine de pâte et papier accusée d’avoir mis en danger la population d’une grande ville en contaminant l’eau potable avec des produits chimiques. Elle tentera de défendre le point de vue de ses employeurs jusqu’à ce qu’elle s’aperçoive qu’elle se fait elle-même manipuler. Quarante-cinq ans après sa sortie en salle, ce film demeure, aujourd’hui, terriblement actuel.

5. La grenouille et la baleine (1988)

Un an après avoir réalisé la première saison de Lance et compte, Jean-Claude Lord a accepté l’offre du producteur Rock Demers pour réaliser ce film familial de la populaire série des Contes pour tous. La grenouille et la baleine relate l’histoire d’une adolescente de 12 ans dotée d’une ouïe très développée qui lui permet d’entretenir une relation exceptionnelle avec les baleines et les dauphins. Comme plusieurs autres Contes pour tous, La grenouille et la baleine a été vendu dans plusieurs pays et a remporté une vingtaine de prix à l’étranger.

Tous ces films ont été restaurés et numérisés par Éléphant : mémoire du cinéma québécois et sont offerts sur les plateformes de diffusion en ligne de Vidéotron. Certains d’entre eux se trouvent aussi sur iTunes.

