Jeux vidéo: Master Chief: l’homme de 4 milliards $US

En 20 ans, la franchise «Halo» et son Master Chief ont redéfini le jeu de tir à la première personne sur console. Et avec plus de 81 millions de copies vendues, «Halo» trône sans conteste au palmarès des titres les plus appréciés des «gamers».

«Halo: Combat Evolved», premier titre de ce qui est désormais une franchise, débarque dans les bacs le 15 novembre 2001... en même temps que la toute nouvelle console Xbox de Microsoft. À l’époque, «Halo» est une petite révolution puisqu’il s’agit de l’un des tout premiers jeux de tir à la première personne sur console – son prédécesseur est «GoldenEye 007» pour Nintendo 64, sorti en 1997. Puisque la moitié des acheteurs d’une Xbox se procurent «Halo: Combat Evolved», le titre développé par Bungie obtient un succès peu commun.

«Halo» se déroule en 2525 et met en scène Master Chief John-117, qui combat les extraterrestres de l’alliance des Covenants. Trois ans plus tard, Microsoft sort «Halo 2» – le jeu bat des records de vente dès le premier jour de sa sortie – puis «Halo 3», en 2007, qui pulvérise alors le record de l’opus précédent.

La première trilogie introduit plusieurs nouveautés et modifications des combats, dont une limite du nombre d’armes, une innovation à ce moment-là. Devant le succès des jeux, «Halo» se décline alors en livres, en «comics», en films en prises de vues réelles, en série télévisée animée et en une autre, produite par Amblin Television, la compagnie de Steven Spielberg, dont la moitié des épisodes a été filmée et qui sera diffusée à une date non encore déterminée.

Les jeux dérivés

Dès 2009, Microsoft sait qu’il tient là une poule aux œufs d’or et commence à proposer des jeux à l’intrigue dérivée de la première trilogie. Ainsi, «Halo Wars» est un jeu de stratégie en temps réel qui se déroule en 2531. La même année, «Halo 3: ODST» propose aux joueurs de s’immerger en pleine invasion extraterrestre. «Halo: Reach», «Halo: Spartan Assault», «Halo: Spartan Strike» et «Halo Wars 2» suivent jusqu’en 2017. La franchise fait à ce point partie de la culture populaire qu’on voit débarquer des «pods» «Halo: Fireteam Raven» dans les arcades.

Photo Courtoisie

Une nouvelle trilogie

La «Reclaimer Trilogy» s’ouvre en 2012 avec «Halo 4». Le jeu a considérablement évolué, s’éloignant de l’histoire d’origine. L’univers visuel, les ennemis et l’antagoniste principal ont été changés. De nombreux éléments humains sont ajoutés et la relation entre Master Chief et Cortana, l’intelligence artificielle qui l’aide, sont explorés plus en détail. Pour relancer les ventes du jeu, Microsoft fait réaliser «Halo 4: Forward Unto Dawn», une série web de cinq épisodes en prises de vues réelles. Le jour du lancement, le jeu engrange 220 millions $ de ventes et plus d’un million de «gamers» se retrouvent sur Xbox Live pour y jouer dans les 24 heures après le lancement.

«Halo 5: Guardians» suit en 2015 et fracasse les records du précédent, les ventes du jeu et des accessoires reliés dépassant les 400 millions $. Détenteur du record du titre le plus vendu de la franchise, ce cinquième opus favorise le mode multijoueurs. «Halo Infinite», sorti le 8 décembre dernier, se joue dans un environnement semi-ouvert, les joueurs pouvant explorer de grandes étendues du jeu de manière entièrement libre, les concepteurs s’étant inspirés de «The Legend of Zelda: Breath of the Wild» pour cet aspect du jeu.

Malheureusement, depuis le 13 janvier, les serveurs Xbox 360 de sept jeux «Halo» ont été fermés par Microsoft. Mais que les joueurs en ligne se rassurent, «Halo: The Master Chief Collection», «Halo 4» ainsi que «Halo Wars: Definitive Edition» continuent d’être opérationnels. Il est, par contre, toujours possible de jouer seul sur les anciennes éditions des jeux.

Et enfin, en guise de conclusion, sachez que l’univers de «Halo» aurait pu s’étendre encore plus. Peter Jackson avait été approché pour développer un jeu en épisodes dès 2006, le projet a été annulé en 2009. «Titan», un MMO, a été en chantier quelques mois.

La perte de temps (utile) de la semaine

Vous adorez la franchise «Halo» et vous voulez essayer un autre jeu qui s’en rapproche? «Destiny» est le titre qu’il vous faut. Développée par les studios Bungie – ceux qui ont créé «Halo» et qui ont été ensuite rachetés par Microsoft avant de s’en séparer –, la saga en ligne «Destiny» et ses expansions multiples se déroulent dans un univers de science-fiction, l’objectif étant de protéger l’humanité et il est possible d’y jouer en PvE ou en PvP.

