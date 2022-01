Les Louanges: «La musique est la chose qui me fait le plus triper au monde»

La nuit est une panthère, en 2018, l’a mis sur le radar, voici que Crash confirme qu’il loge parmi les jeunes artistes les plus excitants du moment au Québec. Sur son deuxième album, Vincent Roberge, alias Les Louanges, chronique avec sincérité et en quinze titres les turbulences de sa vie de jeune vedette vingtenaire en peaufinant sa pop influencée par le R&B, le funk, le jazz et la musique électro. Conversation avec cet auteur-compositeur-interprète de Lévis pour qui la musique passe avant tout.

Cet album, ça résume tes trois dernières années, donc ?

« Il s’appelle Crash parce qu’en rétrospective, je me suis rendu compte que chaque chanson est un événement, positif ou négatif, qui a eu un impact dans ma vie. Crash, c’est la vraie vie qui te rentre dedans. C’est ma jeune vingtaine. C’est une époque importante parce qu’on ne joue plus. Si tu tombes en amour, tu tombes vraiment en amour. Si tu as de la peine, tu as vraiment de la peine. En même temps, j’ai connu du succès. C’est une vie rêvée dont j’ai toujours voulu. J’ai vécu des expériences extraordinaires. Autant c’est hot, autant je peux dire que parfois je n’avais pas nécessairement une très bonne hygiène de vie. »

Ce n’est pas un cliché sexe, drogue et rock and roll ?

« Ça dépend. C’est moins glamour qu’on pense. Tu te rends compte que tu es le vendredi soir de quelqu’un chaque fois que tu fais un show, mais tu le vis quatre fois par semaine. Ça ne peut pas être ton vendredi chaque fois. Je pense que je n’ai jamais dépassé les bornes, mais j’ai vu que ce n’est pas trop difficile de l’échapper (rires). Tous les ingrédients sont réunis. »

Comment t’en es-tu tiré ?

« Je suis bien entouré et il reste que la raison pour laquelle on fait ça, c’est la musique. Je travaille sur mon show, j’ai envie qu’il soit bon. J’ai envie que l’album soit bon. C’est par respect pour la musique, qui est la chose qui me fait le plus triper au monde. »

Pour revenir à l’album, l’inspiration est donc venue facilement ?

« Pour le premier album, je n’avais pas beaucoup d’expérience de vie, alors je suis beaucoup allé dans la fiction. Cette fois, j’avais des choses à dire. L’élaboration des chansons a été un bel exutoire. L’art, c’est pour se comprendre soi-même. Ça n’a donc pas été difficile de trouver l’inspiration des textes. Après, j’ai énormément travaillé sur la forme et ma plume. Comment on réussit à utiliser un langage qu’on retrouve dans un texto et qu’il ait autant, sinon plus, de profondeur poétique et de force qu’une chanson avec 14 000 métaphores ? »

Tu touches pour la première fois à la musique dance sur Qu’est-ce que tu m’fais, veux-tu en faire davantage à l’avenir ?

« Ça va avec l’idée que je fais la musique que j’ai envie d’entendre. J’en écoute de la musique dance, de l’électro. Cette chanson, avec mon bagage musical, portait à aller dans cette direction et j’ai eu du plaisir à la faire. »

Comment Corneille s’est-il retrouvé sur la chanson-titre ?

« Depuis le premier album, on blaguait que c’est la seule personne avec qui je pouvais faire un featuring. C’était drôle parce que ce n’était pas réalisable. Au deuxième album, c’était réalisable et on s’est dit que je devrais lui écrire pis ça me prenait du temps, je procrastinais. Finalement, il m’a trouvé avant moi. On commençait le mixage dans un studio et il est apparu dans le stationnement parce qu’il était dans le studio de la bâtisse d’à côté. Il m’a abordé et m’a dit qu’il aimait ce que je fais, qu’il me suivait depuis le début. J’ai dit : “OK, j’ai une chanson pour toi”. Je lui ai expliqué ce que je voulais faire avec la chanson et de quoi l’album parlait. Il m’est revenu avec un couplet qui résumait tout à merveille. »

