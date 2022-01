Photo courtoisie

La Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ) vient de dévoiler la 32e édition de son Guide de la pourvoirie (photo). Outil de planification incontournable pour les amateurs de chasse, pêche et plein air, il est LA référence pour découvrir les 330 destinations nature que sont les pourvoiries du Québec. En plus des fiches détaillées répertoriant les activités, les services et les types d’espèces qu’on retrouve dans chacune des pourvoiries, les lecteurs seront ravis de consulter le cahier spécial intitulé 4 saisons en pourvoirie. Ce dernier met de l’avant l’expérience distincte vécue au fil des saisons. Le concours Séjours de rêve, véritable tradition du Guide de la pourvoirie depuis le début, est également de retour. Il offre aux participants la chance de remporter l’un des 7 forfaits en pourvoirie ou encore un moteur Yamaha 20 HP, le tout d’une valeur de plus de 15 000 $. Les 8 gagnants seront déterminés au hasard le 1er juin 2022. Les 25 000 exemplaires du Guide de la pourvoirie sont disponibles dès maintenant en version imprimée, au coût de 5,95 $ plus taxes, ou encore en version numérique, au tarif de 2,95 $ plus taxes.

► Il est possible de se le procurer sur la boutique en ligne ainsi que dans la plupart des magasins de chasse et pêche, les kiosques à journaux, les tabagies, les Walmart et les Canadian Tire, notamment.

Bonne fête en retard

Monique Guillemette (photo), qui demeure avec un de ses fils à Armagh, dans Bellechasse, a célébré cette semaine (le 19 janvier) son 90e anniversaire de naissance. Mme Guillemette est mère de 7 enfants, elle a 9 petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants. Ses sœurs, neveux et nièces lui souhaitent une bonne santé.

Grâce à la Fondation GSP

La Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) et la Fondation Georges St-Pierre (FGSP) ont renouvelé, pour une 9e année, leur collaboration afin de mettre en lumière les efforts de sept étudiants(es)-athlètes de la relève et de les récompenser par une bourse de 2000 $. Une cérémonie virtuelle sur Zoom a permis à Georges St-Pierre, ancien champion du monde d’arts martiaux mixtes, philanthrope, entrepreneur, acteur à ses heures et influenceur inspirant, d’échanger avec eux au sujet de leurs réussites et de leurs défis. Le Programme de parrainage de la Fondation GSP soutient annuellement des étudiants(es)-athlètes pratiquant un sport que Georges St-Pierre intégrait dans sa préparation : la boxe, l’escrime, la gymnastique artistique, le judo, le karaté, la lutte ou le taekwondo.

En souvenir

Le 21 janvier 1998. Jean-Paul II entame une visite de cinq jours à Cuba, la première d’un pape dans ce pays.

Anniversaires

Serge Savard (photo), défenseur (1966-1983 : Canadiens -Jets), directeur-gérant du Canadien (1983-1995) 76 ans... Annie Brocoli, animatrice et chanteuse québécoise, 51 ans... Diane Lane, actrice américaine, 57 ans... Linda Blair, actrice américaine (L’Exorciste) 63 ans... Michael Bossy, joueur de hockey (1977-1987 : Islanders) et analyste à TVA Sports, 65 ans.

Disparus

Le 22 janvier 2021 : Hank Aaron (photo), 86 ans, légendaire joueur de baseball auteur de 755 circuits en carrière qui a passé la grande majorité de sa carrière dans l’organisation des Braves d’Atlanta... 2020 : Fernand Daoust, 93 ans, syndicaliste et ancien président de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ)... 2018 : Ursula K. Le Guin, 88 ans, romancière américaine considérée comme l’un des plus importants auteurs de science-fiction... 2017 : Andy Marté, 33 ans, ancien joueur du baseball majeur... 2017 : Masaya Nakamura, 91 ans, japonais, l’un des pères de Pac-Man... 2015 : René Jodoin, 94 ans, producteur, réalisateur et scénariste québécois (ONF)... 2014 : Pierre Jalbert, 89 ans, acteur et skieur canadien et éditeur de musique lié au cinéma... 2012 : Joe Paterno, 85 ans, ancien entraîneur-chef de l'université Penn State au football universitaire américain... 2011 : Lois Smith, 81 ans, danseuse, membre fondatrice du Ballet national du Canada... 2008 : Heath Ledger, 28 ans, acteur australien... 2000 : Anne Hébert, 83 ans, poétesse, romancière et dramaturge... 1991 : Robert Choquette, 85 ans, écrivain et ex-diplomate.