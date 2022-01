Le Carnaval convaincu du succès à venir

À une dizaine de jours du lancement des festivités du Carnaval de Québec, l’organisation se dit convaincue du succès de l’événement.

Les équipes seront prêtes à accueillir les visiteurs dès le 4 février sur les différents sites.

Malgré le contexte sanitaire actuel, Mélanie Raymond, directrice générale du Carnaval, souligne que tous les efforts sont déployés pour que les gens s’amusent.

« C’est certain que l’on met tout en œuvre pour donner une opportunité aux gens de jouer dehors, d’avoir du plaisir. On espère qu’ils seront présents en grand nombre et, bien évidemment, dans le respect des mesures sanitaires », assure Mme Raymond.

« On a très hâte de retrouver nos carnavaleux », ajoute-t-elle.

La situation peut encore changer, toujours en fonction de la crise sanitaire, mais l’organisation se dit préparée à toute éventualité et reste positive.

« Évidemment, nous ne sommes pas à l’abri de changements qui soient plus restrictifs... Ou plus positifs. Donc, on va s’ajuster jusqu’à la dernière minute pour la meilleure expérience possible », précise la directrice générale.

Déjà, devant l’Assemblée nationale, le palais de Bonhomme est presque terminé et les équipes sur place sont à peaufiner les derniers détails de l’œuvre de glace.

« Si quelqu’un passe sur la rue à l’heure actuelle, il aura l’impression que c’est terminé », s’enchante Mme Raymond.

Si le temps froid des derniers jours a déplu à plusieurs, il aura toutefois contribué à la construction du palais. « Les équipes préfèrent le froid au chaud [...] Les conditions idéales, ce sont les journées hivernales », observe la directrice générale.

Les travailleurs qui ont œuvré à la construction du palais ont travaillé très fort, tient-elle à souligner.

« Le chantier n’a pas fermé une seule journée, précise Mme Raymond. On est chanceux d’avoir ces guerriers-là pour nous offrir ce beau spectacle. »

Animation ambulante

Par ailleurs, après avoir récemment annulé les deux défilés de nuit en raison du contexte sanitaire, l’organisation du Carnaval a bonifié sa programmation de façon à faire un clin d’œil à ceux-ci.

Une animation ambulante, nommée À la rencontre des animaux nordiques, se tiendra les vendredis et samedis 4, 5, 11 et 12 février, à la tombée du jour. Il s’agit d’animaux animés par des marionnettistes.

Ces animations, sous forme de cortège, partiront de l’Assemblée nationale, pour se terminer au Camp à Jos à la place George-V.

