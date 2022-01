L’environnement doit être la priorité des élus

Le PDG de la société biopharmaceutique Theratechnologies demande au gouvernement Legault de revoir ses priorités. Selon lui, les changements climatiques doivent être davantage dans la mire des fonctionnaires qu’un tunnel autoroutier à 10 milliards $.

Dans une lettre transmise au Journal, Paul Lévesque lance un « cri du cœur » comme citoyen et se demande : « jusqu’à quand la planète nous tolérera-t-elle ? »

Le président estime que le Québec et le Canada, ainsi que tous les autres pays, auraient intérêt à prendre des notes sur la gestion planétaire de la pandémie.

« Nous sommes présentement tous dans le même bateau », indique-t-il au Journal, déplorant le fait que plusieurs gouvernements ont travaillé en « compartiment » dans leur lutte contre la COVID-19.

Résultat : le taux de vaccination est plus faible dans les endroits les plus pauvres. Une situation qui freine la bataille planétaire contre la pandémie.

« On se demande pourquoi on ne sort pas de la pandémie, mais il faut trouver une façon de traiter les personnes en Afrique », avance-t-il.

« Si on veut s’en sortir, il faut des solutions globales et non pas des solutions individuelles », ajoute-t-il.

Le PDG concède que l’industrie biopharmaceutique a également un rôle à jouer afin de faciliter l’accès aux médicaments aux pays les plus pauvres.

« Surconsommation »

M. Lévesque affirme que les changements climatiques doivent également être traités comme un enjeu planétaire, tout comme une pandémie. Les pays les plus démunis devraient déjà avoir accès plus facilement aux outils technologiques permettant un développement durable.

Le PDG déplore, par ailleurs, le fait que des modèles économiques, comme celui du Québec, entraînent une certaine « surconsommation ».

« Nous sommes toujours à la recherche de croissance et de taux de chômage faible. Cela fait 36 ans que je travaille dans le milieu de la pharmacologie. Je suis chef d’entreprise. C’est très bien tout ça, mais cela se fait au détriment de l’écologie, de la planète », souligne-t-il.

« Le modèle que nous avons de croissance économique, il compromet un peu la suite des choses. La génération qui va suivre va avoir de la difficulté à suivre. Les pauvres vont avoir de la difficulté à suivre », prévient-il.

Mieux déployer les ressources

Selon M. Lévesque, le gouvernement devrait mettre dans le haut de ses priorités « les eaux usées que l’on jette dans le fleuve, les gaz à effet de serre que nos véhicules et industries génèrent, l’étalement urbain promu par les constructeurs immobiliers, la réglementation contre le plastique et ses dérivés ».

L’homme d’affaires s’explique mal le fait qu’en 2022 certaines municipalités québécoises continuent de jeter leurs eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent. Un geste, affirme-t-il, qui nuit aux efforts des autres.

Pour améliorer le sort de la planète, le PDG prône l’idée que Québec déploie encore plus de ressources pour régler certains enjeux. Il est aussi en faveur d’une taxe supplémentaire pour les véhicules plus polluants.

« Mais plus de fonctionnaires pour gérer l’achat d’un pipeline, la construction d’un tunnel à Québec et le retour des Expos ou des Nordiques, non merci ! », écrit-il dans sa lettre.