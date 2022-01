Les réflexions de Matthew McConaughey

L’acteur américain primé aux Oscars, Matthew McConaughey, qui est aussi réalisateur, scénariste et producteur de films vient de faire paraître son autobiographie. Écrite sans scrupule, et avec une certaine dose d’humilité, il y raconte ses succès, et ses échecs aussi. Si son parcours est riche en accomplissements, ce sont principalement ses réflexions sur la vie, dont il cherche encore le sens, qui rend cet ouvrage intéressant.

Parti avec pour principal bagage ses journaux intimes, qu’il tient depuis 36 ans, Matthew McConaughey a pris, il y a quelque temps, un aller simple pour le désert, en solitaire, pour se consacrer à l’écriture de ce livre.

« Je suis dans cette vie depuis cinquante ans, j’ai essayé de résoudre son énigme pendant quarante-deux ans et j’ai tenu des journaux d’indices sur cette énigme pendant les trente-cinq dernières années », écrit d’emblée Matthew McConaughey.

Tout au long du livre, il fait état de ses joies, de ses peines et de tout ce qui lui a inspiré une certaine joie de vivre, car l’acteur oscarisé sait encore s’émerveiller face aux événements de la vie, malgré plusieurs leçons apprises à la dure.

Des succès et des revers

Le titre, Greenlights, fait référence à ses lumières vertes qu’il qualifie de moments où l’univers nous donne la permission de faire de nouvelles choses. Mais il y a aussi les rouges et les jaunes qui sont en quelque sorte les épreuves qui se dressent sur notre passage.

McConaughey termine son livre en expliquant que parfois les lumières jaunes ou rouges peuvent passer au vert à condition d’être patient, de savoir analyser et de parvenir à donner un sens à tout cela. Il souhaite d’ailleurs, à travers ce récit, transmettre aux lecteurs cette façon de voir la vie afin de mieux avancer, puisque le but n’est pas nécessairement de gagner, mais plutôt de comprendre. L’acteur estime que pour ce faire, il faut parvenir à gérer les défis de la vie.

Matthew McConaughey, qui a grandi au Texas a commencé en lion en travaillant avec de grands réalisateurs comme Steven Spielberg dans les années 1990. L’acteur aujourd’hui âgé de 52 ans, marié et père de trois enfants, se considère comme chanceux. Pour cause ! Celui qui a commencé sa carrière au cinéma en croyant qu’il s’agissait d’un passe-temps a joué dans 68 films en 29 ans, a reçu huit récompenses en plus d’être sélectionné 14 fois. On a pu le voir dans les films, Interstellar, Mud, Dallas Buyers Club, Killer Joe, Magic Mike, Le loup de Wall Street entre autres et dans la série, True Detective.

Mais sa carrière n’est pas qu’un enchaînement de succès. Après plusieurs belles performances dans les années 1990, il a essuyé dans les années 2000 quelques échecs commerciaux l’obligeant à se tourner vers les comédies romantiques. Même si elles ont été jouées parfois à contrecœur, celles-ci, lui ont souvent été salutaires, puisqu’il a ensuite connu à nouveau d’importants succès dont un Oscar du meilleur acteur pour Dallas Buyers Club en 2014.

Ambition et aspiration

Matthew McConaughey est un homme ambitieux et très déterminé, mais il est aussi un homme aux profondes aspirations tant pour lui que pour les autres. Comme tout être humain, il souhaite s’amuser, vivre avec moins de stress sur les épaules, rester authentique et réussir. Mais au-delà de cela, il souhaite être un homme juste et bon qui fait le moins possible mal aux autres, tout en parvenant à donner un sens à sa vie.

Pour le plaisir, il étudie l’architecture, la gastronomie, même s’il adore les cheeseburgers, fait ses prières avant chaque repas et est récemment devenu professeur de comédie à l’Université d’Austin, en plus d’avoir fondé un programme de soutien scolaire destiné aux jeunes aux prises avec des difficultés.

Il croit fondamentalement que nous avons tous un plan qui nous est destiné.

« Je crois que tout ce que nous faisons dans la vie fait partie d’un plan », mentionne-t-il.

« Parfois, le plan se déroule comme prévu, et parfois non. Cela fait aussi partie du plan. »