Mieux connaître l’entraîneur

Kent Hughes a pu jeter un premier coup d’œil sur l’héritage que l’ancienne administration lui a légué.

Pas de quoi sauter au plafond. Il a sans doute ressenti la même inquiétude chez Jeff Gorton quand le vice-président des opérations lui a fait part de son évaluation des effectifs.

À l’occasion d’une entrevue entre la première et la deuxième période, jeudi soir, il a répondu à la question à savoir si cette équipe était aussi mauvaise que l’indiquait sa position au classement ; la réponse n’a pas tardé : « Non ».

Et Ducharme ?

Est-ce un message pour Dominique Ducharme ?

Je ne le crois pas, il aura amplement le temps de discuter avec son entraîneur au cours des prochains jours et il verra alors s’ils ont une philosophie de gestion des effectifs qui s’apparente.

Ducharme prône l’attaque, mais aussi il insiste sur un engagement de tous les instants dans le repli défensif. Hughes a dit qu’il prône l’attaque. Il a fait des comparaisons avec quelques équipes, mais il a tenu à ouvrir une parenthèse sur l’importance de la brigade défensive.

En résumé, Ducharme devrait-il s’inquiéter sur son statut ? Sûrement pas pour l’instant. Lui aussi sera en processus d’audition, puis on verra. Mais n’oublions jamais qu’un entraîneur est toujours assis sur un baril de poudre.

Pour le reste, Hughes a retenu que le gardien qualifié par le propriétaire Geoff Molson comme étant le meilleur au monde quand il est en santé n’était pas sur les lieux. On l’a sûrement informé que chaque fois qu’il se retrouve sur la touche, c’est le début d’un nouveau téléroman.

Pas de Shea Weber, ça, il le savait.

Joel Edmundson est toujours absent. Ça aussi, il le savait.

À la ligne bleue, il a sans doute épié le travail d’Alexander Romanov, mais le joueur russe a passé moins de minutes sur la surface de jeu que Chris Wideman et Kale Clague. Le nouveau DG ne souhaite-t-il pas que les jeunes joueurs prometteurs de l’organisation profitent de la situation actuelle pour que les décideurs de l’organisation poussent davantage sur leur développement ? Est-il permis de croire que Wideman et Clague, qui ont passé plus de minutes sur la surface de jeu que le défenseur russe, devront trouver un nouvel employeur l’an prochain ?

Montembeault et Primeau

Toutefois, il a sans doute apprécié l’effort déployé par Samuel Montembeault qui, pour un deuxième match de suite, a été mitraillé de 50 tirs. Jamais dans l’histoire du Canadien un gardien n’avait été soumis à un tel exercice.

Un cas intéressant que celui de Montembeault.

On se demandait ce qu’il venait faire à Montréal ?

Ça n’avait pas fonctionné avec la Floride, sa carrière n’allait nulle part, mais on voulait que Cayden Primeau dispute le plus grand nombre de matchs possible à Laval. Donc, Jake Allen serait l’homme de la situation devant l’absence prolongée de Price, et Montembeault allait disputer un match de temps à autre.

Or, voilà qu’Allen sera à l’écart pour deux autres mois.

Montembeault parviendra-t-il à modifier l’organigramme des gardiens de l’organisation ? Peut-il déloger Primeau ?

Pourquoi pas ? Après tout, il n’a que 25 ans. Kent Hughes et son groupe auront l’opportunité de mieux évaluer les deux gardiens, car, avec le nouveau calendrier des matchs, assurément ils seront appelés à partager le boulot.

L’évaluation des effectifs

Un match où il a pris beaucoup de notes, mais le plus important, c’est qu’en compagnie de Jeff Gorton, Hughes pourra en apprendre davantage sur l’entraîneur.

Est-il un entraîneur possédant les ressources pour diriger les joueurs que les deux décideurs lui fourniront pour relancer la concession ?

Ducharme possède un plan de match.

Hughes et Gorton ont concocté un modèle d’affaires.

Il suffit maintenant de déterminer si les entraîneurs en place pourront partager la même vision.

Hughes aura passablement de temps pour mieux comprendre la philosophie de son pilote. Il en profitera pour obtenir une évaluation plus complète des effectifs en écoutant attentivement Dominique Ducharme...

Jusqu’à maintenant, il a reçu des appels de la part de ses homologues lui souhaitant la bienvenue dans la confrérie.

Dans les prochains jours, on s’informera sur le statut de quelques joueurs.

Les équipes entretenant de grandes ambitions sont nombreuses. Il y a celles, surtout dans l’Association de l’Ouest, qui voudront améliorer leur personnel dans l’espoir d’obtenir un laissez-passer pour les séries éliminatoires.

Hughes sait très bien qu’il pourra réaliser « une bonne affaire. »

Allen : une mauvaise surprise

Quelques formations de la LNH avaient inscrit le nom de Jake Allen sur leur liste des joueurs à considérer pour ajouter de la profondeur à leur organisation.

Avec le nouveau calendrier, alors que les équipes devront disputer plusieurs matchs en peu de jours, les gardiens deviennent subitement les athlètes les plus convoités.

Trois matchs en quatre soirs, cinq matchs en huit soirs. Il s’agira d’un calendrier astreignant et c’est pourquoi, en coulisses, le nom de Jake Allen alimentait les discussions.

Or, le gardien du Canadien se retrouve sur la touche pour huit autres semaines. Son retour est donc prévu pour la fin du mois de mars et la date limite pour compléter les transferts au niveau des effectifs est le 21 mars.

Ce qui complique la situation pour les équipes à la recherche d’un gardien, on aimerait effectuer une transaction dans les plus brefs délais afin de pouvoir aborder le nouveau calendrier avec un peu plus d’assurance.

Son absence prolongée vient contrecarrer les plans de quelques formations.