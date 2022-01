Obtenez ce que vous voulez vraiment

Le succès, vous en avez envie ? Si le succès et la réussite sont des atouts qui vous échappent, sachez qu’il est tout à fait possible de renverser la tendance. C’est ce qu’estime Anthony Robbins, auteur de livres vendus à plusieurs millions d’exemplaires à travers le monde. Pour y arriver, il faudra cependant beaucoup plus qu’une baguette magique, car parvenir à réaliser ses rêves a un prix et nécessite des efforts. Il faudra notamment accepter de changer du tout au tout en commençant par modifier votre comportement et vos pensées.

Ce succès international qui vient d’être réédité s’adresse à ceux qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et de leurs finances. Pour ce faire, l’auteur et coach suggère d’apprendre à maîtriser ses émotions, ses pensées et ses comportements tout en prenant une certaine distance auprès de son entourage, notamment ceux qui sont négatifs envers vos idéaux.

En lisant les conseils de l’auteur, on comprend qu’il faut plus d’un élément pour réussir. La détermination à elle seule, pas plus que le fait de simplement rêvasser, mène rarement vers un succès phénoménal.

Habitudes autodestructrices

Si vous croyez que vous ne serez pas en mesure d’atteindre vos objectifs, inutile d’essayer quoi que ce soit. Il s’agit là d’une habitude autodestructrice au même titre que de se dévaloriser constamment. En revanche, vous devrez avoir la profonde conviction que ce que vous souhaitez obtenir relève du possible.

Pour réussir, il faudra également affronter ses peurs, c’est la base de la réussite.

Ensuite, on doit être prêt à déployer des efforts dans un domaine qui nous passionne, ainsi on ne comptera plus les heures consacrées à son travail. Passer à l’action et demeurer positif chaque jour, même après une défaite, est indispensable. Inutile de se laisser abattre par une simple épreuve puisque le découragement ne mène nulle part. Il ne fait malheureusement qu’ajouter à l’idée de rompre avec ses rêves et ses ambitions. On doit plutôt demeurer déterminé, tout en ayant la foi que les choses iront mieux par la suite, et regarder ses erreurs en toute objectivité pour en tirer des leçons. Cette façon de faire s’avère un atout de taille pour se diriger vers la réussite et assister à l’épanouissement de votre vie.

Du plaisir tous les jours

S’il n’y a pas de place pour le plaisir dans votre vie, attendez-vous à vivre des difficultés, prévient l’auteur. De là, l’importance d’opter pour un travail ou des activités qui vous passionnent.

Être dans la performance c’est bien, mais il faut aussi autre chose pour aimer la vie. On ne peut pas nécessairement être bien par magie. Il est primordial, selon Anthony Robbins, de bien planifier ses moments liés au mieux-être. Organisez des sorties et des rencontres, optez pour un loisir que vous aimez, ou simplement visionnez un film qui vous fait décrocher du quotidien et accordez-vous des moments de détentes dans un spa.

Ce sont toutes des clés afin de se sentir bien pour ensuite gagner en productivité. Si vous êtes las de la vie, vous aurez du mal à vous concentrer au travail et il vous sera impossible de trouver l’énergie positive pour vous diriger vers la réussite.

Anthony Robbins est coach et conférencier.

Il est l’auteur de plusieurs livres, dont, notamment, les succès L’argent – l’art de le maîtriser et Pouvoir Illimité.

On peut le suivre sur son site : www.tonyrobbins.com