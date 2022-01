Rainbow Six élargit ses horizons

Près de 25 ans après son premier chapitre, la saga Rainbow Six troque aujourd’hui ses terroristes, caïds de la drogue et autres malfrats pour une nouvelle entité : des créatures extraterrestres parasitaires. Si ce parfum d’horreur ne vient pas requinquer complètement la franchise, il lui permet néanmoins d’offrir de bons moments à ses fidèles.

Les chapitres précédents de Rainbow Six – il y en a eu une dizaine – nous ont habitués à des situations plus réalistes où le joueur devait contrecarrer des opérations terroristes d’envergure ou encore procéder au sauvetage d’otages dans des situations périlleuses.

Ce réalisme en prend aujourd’hui pour son rhume avec Extraction. On doit désormais infiltrer des zones infectées de créatures extraterrestres pour y collecter informations, échantillons et matériaux, ou encore rapatrier un confrère y étant retenu prisonnier.

Parmi les grands

Cette touche d’horreur et de science-fiction est fort bienvenue, évidemment, mais elle est surtout diablement bien réussie.

Les créatures, aussi pustuleuses que menaçantes, semblent quant à elles tout droit sorties des plus grands titres horrifiques, qu’ils s’appellent Resident Evil, Silent Hill ou même l’excellent Returnal, paru l’an dernier. Les environnements à explorer – quatre lieux déclinés en trois zones chacun – sont également remarquables au niveau visuel, riches en détails et textures.

La formule, elle, demeure la même. On adhère toujours aux codes du jeu de tir coopératif à la première personne, où le joueur a à sa disposition une écurie comprenant 18 agents aux aptitudes individuelles bien précises, ainsi qu’un arsenal d’armes imposant et élaboré. Bref, les puristes peuvent se rassurer, la saga Rainbow Six n’est en aucun cas dénaturée et son honneur demeure sauf.

Redondant

C’est toutefois l’intrigue, particulièrement commune et convenue, qui déçoit. Sans jamais être aussi prenante que celle de Rainbow Six: Siege, par exemple, elle se contente de peu de surprises et d’inventivité. Même chose pour ses missions qui deviennent vite redondantes et rarement mémorables.

Heureusement que les séquences d’action et de combat sont particulièrement enlevantes. On avoue avoir retenu notre souffle durant certains moments particulièrement tendus ou critiques. Car, oui, on prend malgré tout un certain plaisir à se laisser entraîner dans ce vortex de créatures violentes mettant nos nerfs – et nos aptitudes tactiques – à rude épreuve.

Jeux en ligne

À noter que ce n’est qu’en mode multijoueurs – donc en ligne – que Rainbow Six: Extraction dévoile ses principaux charmes. Ceux qui préfèrent la solitude et l’indépendance risquent ainsi d’être déçus des avenues limitées leur étant cette fois-ci offertes en solo.

Si ce nouveau chapitre de la célèbre saga n’a pas réussi à nous scotcher à notre console plus longtemps que d’autres, on ne perd toutefois pas espoir. Ses mises à jour et contenus additionnels (les bons vieux DLC, dans le jargon) déjà annoncés risquent fort bien de nous inciter à revisiter son univers à différents moments au cours des prochains mois.

Rainbow Six: Extraction ★★★★★

▶ Disponible sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series S | X et PC.