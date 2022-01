Solidarité avec l’école Joseph-François-Perrault

Je joins ici une lettre envoyée À Pascal Côté, enseignant à l’École Joseph-François Perrault dont il dirige la chorale et l’orchestre.

« Cher Pascal, tes condisciples apprécient sûrement les condoléances exprimées avec sincérité au Québec par Geneviève Guilbeault et François Legault, à Montréal par la mairesse Valérie Plante et au Canada par Pablo Rodriguez et Justin Trudeau. Mais si l’indignation partagée entre politiciens et citoyens reflète bien l’émotion suscitée par la mort de votre Thomas, nous peinons à distinguer une cohésion dans les moyens à être mis en œuvre entre les trois paliers de gouvernement pour freiner ces épouvantables morts évitables qui s’accumulent chez nos jeunes.

Le blâme unilatéral adressé à Ottawa par la vice-première ministre du Québec nous met légèrement mal à l’aise. Car si son discours vise avec raison la mort au feuilleton du projet de loi C-21 à cause d’élections fédérales inutiles, il ne fait principalement qu’endosser sa première mesure de faire passer de 10 à 14 ans d’emprisonnement les peines maximales pour le trafic et la contrebande d’armes à feu. Cette répression peut-elle représenter la solution à la délinquance des gangs armés ? Nous en doutons fortement.

Will Prosper, hélas un non-élu, recommandait d’impliquer les jeunes marginalisés dans des activités communautaires, culturelles et sportives. Ne serait-ce pas la voie efficace à emprunter ici ? Pour nous ça semble évident, même si on est conscients que cette action ne portera que sur le long terme. Mais n’est-ce pas le cas de toute solution de paix ?

À la fin des années 80, avec plusieurs partenaires importants, nous lancions une pétition qui a récolté 160 000 signatures, qui reconnaissait que si on est un enfant ou ado fragile psychologiquement, avec en plus un accès à des armes, on risque d’être influencé par tout ce qui se termine en fusillade. Peut-on s’étonner qu’un jeune perturbé voie dans le maniement d’armes la solution rêvée à ses problèmes qui s’accumulent et dont il ne parle à personne, encore plus s’il manque d’encadrement ?

Depuis le féminicide de polytechnique en 1989, nous avions aidé à l’élaboration du projet de loi C-68 sur le contrôle des armes à feu. Une loi hélas exigeant la rédaction de formulaires d’enregistrement inutilement élaborés qui compliquaient le processus, lequel en outre était vicié par des outils informatiques défectueux. De plus, influencé par le réformiste Harper, le gouvernement conservateur a ensuite entrepris la croisade rétrograde de la loi C-19, nous ramenant à l’époque du Far West. Tous les partis politiques de l’Assemblée nationale du Québec ont mené ensuite le combat de 2012 pour sauvegarder les données du registre des armes à feu. (...)

(...) Malgré son total désintérêt pour toutes les opérations de désarmement de l’ONU et ses tergiversations coupables, nous gardons espoir que le gouvernement Trudeau revienne à la charge avec une loi C-21 qui veille efficacement à notre sécurité.

Le 20 novembre a eu lieu une marche de solidarité envers l’école JF Perrault lors de laquelle la nouvelle mairesse de Villeray–Saint-Michel-Parc-Extension, Laurence Lavigne Lalonde, a pressé Ottawa de resserrer les contrôles aux frontières pour limiter l’entrée d’armes à feu illégales au pays. (...) Mais Ottawa renonce à interdire les armes de poing à l’échelle du pays.

(...) « Quand j’entends les organismes communautaires nous dire qu’ils ont besoin d’aide, qu’ils ont besoin d’accompagnement, nous dire qu’on doit en faire plus en prévention, je pense que collectivement, on peut faire un bout de chemin ensemble », a déclaré la cheffe libérale Dominique Anglade.

Pierre Jasmin, secrétaire général des Artistes pour la Paix

Thomas Trudel comptant parmi les trois adolescents victimes d’un homicide sur la place publique en 2021, en plus d’être le 31e homicide à survenir à Montréal dans la même année. Est-ce que ce n’est pas déjà trop ? Est-ce que ça ne suffit pas pour réveiller nos décideurs et les inciter à agir, ou doit-on attendre qu’un de leurs enfants à eux soit victime ?