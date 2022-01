Sur les traces d’un tueur en série hors-norme

Avec American Predator, la journaliste et autrice Maureen Callahan lève le voile sur l’un des tueurs les plus machiavéliques de l’histoire américaine. Et sincèrement, il y a de quoi frémir d’horreur.

Israel Keyes, ça vous dit quelque chose ? Ne vous inquiétez pas, vous êtes loin d’être le ou la seul(e). Lorsqu’il a été arrêté au Texas en 2012, la police et le FBI n’avaient eux aussi encore jamais entendu parler de lui.

Pourtant, pendant près de 15 ans, Israel Keyes a kidnappé, torturé, violé et assassiné de nombreuses personnes sur l’ensemble du territoire américain. Il avait pris l’habitude de cacher un peu partout des « kits de meurtre » — qui contenaient entre autres colliers de serrage en plastique, cartouches, chatterton et Drano — et quand l’envie de tuer le prenait, il n’avait qu’à en déterrer un avant de se choisir une nouvelle victime.

Le plus fou c’est qu’autour de lui, personne ne s’est douté de quoi que ce soit. Ni son ex-femme, ni sa conjointe, ni sa fille de dix ans, ni ses huit frères et sœurs, ni les clients qui l’engageaient pour rénover ou construire quelque chose. En apparence, Israel Keyes menait une petite vie tout ce qu’il y a de plus normal à Anchorage, en Alaska, et rien ne laissait deviner ce qu’il était vraiment : un redoutable tueur en série capable de tout, absolument tout. Même de passer sans problème le point de contrôle de sûreté des aéroports intérieurs avec une arme à feu.

Fan de true crime

Désireuse de comprendre comment Israel Keyes avait pu œuvrer dans l’ombre aussi longtemps sans être soupçonné de quoi que ce soit par qui que ce soit, la journaliste et auteure américaine Maureen Callahan a entrepris de mener sa propre enquête. Et, après six ans de travail acharné durant lesquels elle est entre autres allée en Alaska et a interviewé les agents du FBI chargés de l’affaire, on peut découvrir le fruit de ses efforts avec l’excellent American Predator, un ouvrage qui se dévore comme un polar... mais avec les sourcils constamment haussés jusqu’à la racine des cheveux !

« D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours aimé les documentaires et les livres de true crime, nous confiait-elle au début du mois depuis sa maison de New York. Quand ils sont bien faits, il n’y a pas de meilleurs récits, car ils flirtent avec l’incroyable. D’ailleurs, si American Predator avait été une fiction, personne n’y aurait cru tellement tout ce qu’a fait ce tueur est ahurissant. »

En 2012, lorsque Maureen Callahan a eu vent du cas Israel Keyes, elle a tout de suite compris qu’elle tenait là le sujet de son prochain bouquin. « J’étais sûre que l’histoire que j’allais en tirer serait presque inconcevable, et je voulais vraiment parler aux agents du FBI pour savoir ce qui se passait dans leur tête, précise-t-elle. Et puis il y a l’Alaska, qui est presque un personnage du livre. Pour son côté sauvage, et aussi parce qu’une grande partie de ses habitants, issus des Lower 48 (les États-Unis contigus), s’y sont réfugiés pour ne pas être retrouvés, pour se suicider ou pour échapper à la police. Il y a un vrai côté obscur, en Alaska, et j’étais curieuse de m’en approcher. »

Un tueur sur la route

C’est avec la disparition de Samantha Kœnig, une serveuse de 18 ans travaillant dans un café de bord de route aux environs d’Anchorage, que l’histoire commence. Une caméra de vidéosurveillance permettra en effet aux enquêteurs d’apercevoir un homme armé enlever la jeune fille et au cours des semaines suivantes, ils mettront tout en œuvre pour tenter de la retrouver.

« Israel Keyes était capable de voyager à travers les États-Unis sans se faire repérer et il choisissait ses victimes au hasard sans égard pour leur sexe, leur âge ou leur apparence, souligne Maureen Callahan. Il se débarrassait ensuite des corps sans laisser de traces d’ADN ou de traces évidentes de son passage et à ce jour, seulement quatre meurtres ont pu être imputés avec certitude à Keyes. »

Grâce à American Predator, qui explique bien les façons dont Keyes procédait, Maureen Callahan espère toutefois contribuer à changer la donne. « En 2012, un électricien de 58 ans, Jimmy Tidwell, a disparu au Texas alors que Keyes rendait visite à sa famille dans la région, poursuit-elle. Et l’été dernier, j’ai reçu le courriel d’une femme qui disait qu’après avoir lu mon livre, elle savait enfin ce qui était arrivé à son oncle Jimmy. Dans le futur, bien d’autres victimes pourraient ainsi être identifiées. »

Dernier petit détail, Israel Keyes aurait régulièrement séjourné de notre côté de la frontière... Terrifiant, non ?