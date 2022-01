Télé nostalgie: Myriam LeBlanc, entre rêve et réalité

Une fillette prénommée Heidi et une petite grenouille connue sous le nom de Démétan ont fait vivre des émotions fortes, mais contradictoires, à Myriam LeBlanc durant son enfance. La comédienne se raconte en souvenirs...

Myriam, quelle émission jeunesse vous a grandement marquée ?

Heidi. J’ai tant rêvé de vivre dans sa montagne enneigée avec mon grand-père. De manger des bols de soupe chaude avec un gros morceau de pain. Sa vie de liberté dans la montagne avait l’air douce et paisible. Avec juste ce qu’il faut d’aventure pour avoir du plaisir.

Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance ?

Les soirées Ciné-Cadeau passées en famille. Nous connaissions les films Astérix et les Lucky Luke par cœur.

Regardiez-vous beaucoup la télé lorsque vous étiez toute jeune ?

J’adorais écouter la télé. J’écoutais religieusement Sol et Gobelet, Les 100 tours de Centour, Chapi Chapo, Passe-Partout, Les Satellipopettes, Au jeu, Pop Citrouille et Il était une fois l’Homme. Le vendredi soir, j’avais le droit de me coucher plus tard et je m’endormais dans les bras de mon père qui écoutait Hawaii Five-0 et Kojak. À 10 ans, je me suis mise à écouter Dynasty en anglais. C’est d’ailleurs grâce aux caprices d’Alexis Colby et aux frasques de Sammy Jo que j’ai appris l’anglais.

Y a-t-il un personnage qui vous a influencée ?

Démétan, la petite grenouille. Je la trouvais tellement geignarde et pathétique. Je me suis promis que moi, dans la vie, je serai débrouillarde et drôle.

Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui vous reste en tête ?

La chanson de La guerre des tuques, L’amour a pris son temps de Nathalie Simard. C’est sans doute la première chanson qui m’a fait pleurer. Chaque fois que je l’ai entendue, après, la même émotion m’a envahie.

Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé jouer pour les enfants ?

J’aurais tant voulu jouer dans Cornemuse. J’ai beaucoup envié Valérie Blais, Sophie Bourgeois, Marie-Christine Lê-Huu et Roxanne Boulianne. Et même si mes chances eussent été bien minces, j’aurais volontiers accepté le rôle d’Hermione Granger [dans les films Harry Potter, NDLR].

Quel univers voulez-vous faire découvrir à vos deux filles de 12 et 8 ans ?

J’aime contribuer à leur culture télévisuelle et cinématographique. Donc, dès qu’on peut écouter un classique, on le fait. Le prochain sur la liste : C.R.A.Z.Y [le film du regretté réalisateur québécois Jean-Marc Vallée, NDLR].

♦ Myriam LeBlanc fait partie de la distribution de la nouvelle comédie Le bonheur (le mercredi à 21 h 30, sur TVA). On peut entre autres la voir dans des scènes de la production originale Nous (en tout temps sur Club illico) et d’autres du téléroman Toute la vie (le mardi à 20 h, sur ICI Télé).

À surveiller demain

LA POULE AUX ŒUFS D’OR

C’est le retour du jeu télévisé de Loto-Québec à l’antenne de TVA. Julie Houle et Sébastien Benoit sont aux commandes.

► 17 h 30, TVA

LA VRAIE NATURE

Photo courtoisie

Pour le deuxième rendez-vous de la nouvelle saison de La vraie nature, Jean-Philippe Dion accueille à son chalet de Sutton Shirley Théroux, Jonathan Roy et Jean-Philippe Wauthier.

► 20 h 30, TVA

LE BON CÔTÉ DES CHOSES

Ce film de David O. Russell s’intéresse à un prof bipolaire, sorti récemment d’un hôpital psychiatrique, qui rencontre une jeune veuve aussi fragile que lui mentalement. Avec Bradley Cooper, Robert De Niro et Jennifer Lawrence.

► 21 h 30, Noovo