Tous les espoirs des Bills sur Josh Allen

Depuis les quatre défaites consécutives au Super Bowl dans les années 1990, les Bills et leurs partisans rêvent de franchir le dernier pas qui leur a toujours échappé. À la lumière des performances de leur quart-arrière Josh Allen dernièrement, tous les espoirs sont permis cette année... mais encore faut-il vaincre les Chiefs.

On dit souvent au football que les succès d’une équipe reposent bien plus que sur les épaules d’un quart-arrière. En ce sens, les Bills sont bien servis avec une défense qui trône au premier rang pour les verges allouées et les points accordés.

Ils misent aussi sur une ligne offensive qui a concédé le deuxième plus bas total de sacs cette saison (27).

Les Bills sont très bien dirigés par Sean McDermott et son personnel. Ils forment une équipe disciplinée, qui n’est pas du genre à se battre elle-même. Son différentiel de revirements (+8) a été le septième meilleur du circuit cette saison.

Or, n’en déplaise aux puristes, le moteur qui gronde et fait avancer l’engin, c’est Josh Allen avant tout.

Impact monstre

Est-il le meilleur quart-arrière de la ligue? Probablement pas, du moins en ce qui concerne les statistiques classiques. Sauf qu’actuellement, aucun quart-arrière ne compose avec une charge de travail plus colossale qu’Allen pour faire fonctionner une attaque. Les Bills vont vivre ou mourir selon son niveau de jeu.

Allen est le premier pivot dans l’histoire à revendiquer au moins 100 passes de touchés et 20 touchés au sol après quatre saisons. Il est aussi le seul à avoir inscrit au moins sept touchés au sol dans trois saisons de suite.

Son total de 763 verges au sol cette saison impressionne, mais ce qui le distingue des autres quarts-arrières mobiles, c’est qu’il a brisé 37 plaqués et qu’il va chercher en moyenne 3,4 verges après le contact, selon Pro Football Focus.

Le défi des Chiefs

La semaine dernière, il a été magistral face aux Patriots, qui montraient pourtant la deuxième meilleure unité défensive en frais de points accordés et la quatrième pour les gains accordés.

Le défi s’annonce encore plus grand face aux Chiefs, dans le stade le plus hostile de la NFL. Si un élément manque au CV déjà bien étoffé d’Allen à ce jour, c’est qu’en deux matchs éliminatoires sur la route, il n’a toujours pas gagné. L’an passé en finale de conférence à Kansas City, l’attaque des Bills avait dû se contenter de quatre placements, dont deux dans la zone payante.

C’est donc dire que leur quart-arrière ne pourra simplement connaître un bon match. Il devra encore une fois porter le fardeau de la quasi-perfection.

Un lien historique

Allen et son vis-à-vis Patrick Mahomes seront, en quelque sorte, toujours liés dans l’histoire. En 2017, les Bills échangeaient le dixième choix au repêchage aux Chiefs, qui sélectionnaient Mahomes.

Les Bills ont bien manœuvré avec le retour, obtenant le demi de coin étoile Tre’Davious White (dont la saison est terminée) avec le choix 27. Avec le choix de troisième tour obtenu, ils ont transigé pour mettre la main sur le bloqueur Dion Dawkins, une solide pièce du casse-tête.

Puis, grâce au premier choix de l’année suivante, en 2018, ils se sont avancés pour mettre la main sur le secondeur Tremaine Edmunds. Malgré le talent immense de Mahomes, difficile de prétendre que les Bills n’ont pas maximisé la valeur des choix obtenus en retour de celui qui se veut leur plus grand obstacle vers le Super Bowl pour les années à venir.

C’est dans ce même encan de 2018 qu’ils ont utilisé le septième choix au total pour réclamer Josh Allen.

Qu’il gagne ou qu’il perde face aux Chiefs, Allen demeurera bien ancré parmi la crème à sa position. Plusieurs grands dans l’histoire ont trébuché à plusieurs reprises en séries avant de rebondir pour remporter le match ultime.

C’est toutefois dans ce genre de duel critique que d’excellents quarts-arrières se hissent au rang de légendes. Un statut qui est à la portée du leader des Bills.

MES PRÉDICTIONS DU 2E TOUR DES SÉRIES

SAMEDI

16 h 30 : Cincinnati au Tennessee | TITANS

20 h 15: San Francisco à Green Bay | PACKERS

DIMANCHE

HEURE ÉQUIPES MES CHOIX

15 h : LA Rams à Tampa Bay | RAMS

18 h 30 : Buffalo à Kansas City | BILLS

RÉSULTATS

Prédictions de la semaine dernière : 6 en 6 (100%)

Total cette saison : 179 en 278 (64,4%)

Un programme relevé

Le premier tour des séries n’a pas répondu aux attentes côté spectacle, avec quatre duels décidés par 16 points d’écart ou plus. Les huit formations toujours en vie promettent toutefois un programme plus relevé, du moins sur papier. Les équipes locales qui sont les Titans, Packers, Buccaneers et Chiefs sont toutes favorites, mais les visiteurs ont tous le potentiel de causer des surprises. C’est le temps des prédictions!

LES CHOIX DU JOURNAL

Bengals de Cincinnati (10-7) vs Titans du Tennessee (12-5)

LE RETOUR DU ROI

Absent depuis plusieurs semaines, Derrick Henry est de retour. Le costaud porteur gagnait en moyenne 117 verges au sol par match avant sa blessure au pied. Maintenant, la grande question : sera-t-il plus dangereux que jamais avec le repos forcé ou est-ce que la rouille rongera la machine?

Les Bengals ne sont pas les derniers venus pour contrer le jeu au sol, eux qui ont terminé la saison au septième rang à ce chapitre. Par contre, ils sont privés du plaqueur Larry Ogunjobi. Aussi, quand ils ont affronté des attaques terrestres dans le top 5 (Ravens et Browns), ils ont donné en moyenne 128 verges au sol.

C’est là que le duel risque de se jouer, car si Henry et D’Onta Foreman trouvent des brèches, les Titans gagneront la bataille du temps de possession en laissant la redoutable attaque aérienne des Bengals clouée au banc. Si, au contraire, chaque équipe se met à marquer à volonté, les Bengals auront plus de potentiel explosif pour causer la surprise.

Joe Burrow n’est pas du genre à perdre son sang-froid et la tertiaire des Titans devra limiter les dégâts. Les Titans sont vulnérables contre la passe (25e), mais avec 43 sacs du quart cette saison, ils peuvent déranger la ligne offensive fragile des Bengals, qui opteront sans doute pour des passes rapides.

Les Titans sont très bien dirigés par Mike Vrabel, en particulier après une semaine de congé. Ils présentent une fiche de 4-0 dans ce contexte sous ses ordres avec des victoires par 20,5 points en moyenne.

Joueurs à surveiller:

Trey Hendrickson (ailier défensif, Bengals)

Avant sa commotion samedi dernier, les Bengals avaient appliqué la pression à 10 reprises. Après, ce fut seulement à trois reprises. Il est de retour.

Kristian Fulton (demi de coin, Titans)

Le joueur de deuxième année devrait régulièrement affronter Ja’Marr Chase, ami d’enfance et ancien coéquipier à LSU, en couverture. Tout un défi!

Ma prédiction : Bengals 23 Titans 27

49ers de San Francisco (10-7) vs Packers de Green Bay (13-4)

BÊTE NOIRE DES PACKERS

On dit souvent qu’Aaron Rodgers peut tout faire sur un terrain. Il y a quand même quelque chose qu’il n’a toujours pas accompli, soit de battre les 49ers en séries.

Le quart-arrière des Packers a mordu la poussière à ses trois duels éliminatoires face à San Francisco, dont la dernière fois en finale de conférence, en 2019.

Pour renverser la vapeur, pas besoin de chercher midi à quatorze heures. Il faut que les Packers freinent le jeu au sol des Niners. Lors de ces trois matchs, les 49ers avaient joyeusement gambadé dans les prés avec des récoltes au sol de 323, 167 et 285 verges.

Cette année, les Packers ont été plutôt efficaces contre la course (12e). Ils pourront aussi consacrer l’essentiel de leurs ressources à cet aspect, puisque le quart-arrière adverse Jimmy Garoppolo doit faire fi d’une blessure à un pouce et une épaule. Pas idéal pour lancer dans le berceau hivernal qu’est Green Bay...

Les 49ers sont une équipe idéalement construite sur le plan physique pour résister aux rigueurs de la toundra, mais avec l’ailier défensif Nick Bosa qui sera là, mais qui a été sonné il y a une semaine, et le secondeur Fred Warner qui jouera malgré une blessure à la cheville, les choses se compliquent.

D’autant plus que les Packers sont la seule équipe cette saison qui est invaincue à la maison et qu’ils renouent avec plusieurs bons éléments dont le secondeur Za’Darius Smith, le receveur Randall Cobb et le demi de coin Jaire Alexander. Cette équipe ne se battra pas elle-même comme les Cowboys.

Joueurs à surveiller

Brandon Aiyuk (receveur, 49ers)

Beaucoup d’attention est portée sur Deebo Samuel et George Kittle, mais après un lent début de saison, Brandon Aiyuk a gagné 201 verges à ses deux derniers matchs.

De’Vondre Campbell (secondeur, Packers)

Si les Packers ont une chance de limiter les dégâts face au jeu au sol des Niners, ça passe par Campbell. Il est l’un des meilleurs du circuit dans ce domaine.

Ma prédiction : 49ers 16 Packers 23

Rams de Los Angeles (12-5) vs Buccaneers de Tampa Bay (13-4)

DES VISÉES GRANDIOSES

Les Buccaneers et les Rams sont assurément les deux équipes dans toute la ligue qui ont investi le plus massivement dans le présent pour viser rien de moins que le Super Bowl. C’est donc dire qu’au terme de ce choc, la défaite constituera pour l’une de ces deux équipes une déception majeure.

L’an passé, les Bucs ont embauché Tom Brady et l’ont entouré de nombreux joueurs de qualité dans le but de remporter le Super Bowl. Mission accomplie! Ils sont parvenus à ramener tout leur monde à bord avec cet objectif et rien d’autre.

Les Rams n’ont pas hésité à sacrifier des choix pour mettre la main sur des vétérans établis. S’ils ne se rendent pas au bout, ce sera un échec.

L’avantage qui pourrait être marqué pour les Rams se trouve en défense. Les Buccaneers se présentent avec deux piliers mal en point sur la ligne offensive (Tristan Wirfs est un cas incertain et Ryan Jensen souffre). Il y a aussi le groupe de receveurs qui a perdu des plumes.

Mike Evans se retrouvera avec l’incroyable Jalen Ramsey dans les pattes. Il peut gagner quelques batailles, mais ce sera une guerre d’usure. Le problème, c’est qu’il n’y a plus de Chris Godwin pour faire contre-poids. Dans ce contexte, Rob Gronkowski devra sauver les meubles quand Brady se retrouvera avec Aaron Donald dans la face.

Offensivement, les Rams voient de plus en plus la chimie opérer entre Odell Beckham et Matthew Stafford, puisque Cooper Kupp attire tellement d’attention. Ils inscriront juste assez de points dans un match que la défensive peut aller chercher.

Joueurs à surveiller

Cam Akers (porteur, Rams)

Depuis son retour miraculeux d’une déchirure du tendon d’Achille, le porteur des Rams montre une étonnante explosivité. Il sera utilisé au sol et dans le jeu aérien.

Carlton Davis (demi de coin, Buccaneers)

Les receveurs des Rams amènent tout un casse-tête, entre Cooper Kupp et Odell Beckham Jr. Carlton Davis est inégal en couverture. Parfois solide, parfois moins.

Ma prédiction : Rams 20 Buccaneers 17

Bills de Buffalo (11-6) vs Chiefs de Kansas City (12-5)

LE TEMPS DE S’ÉLEVER

Cet affrontement oppose deux équipes qui voguent sur fort momentum. D’un côté, les Bills n’ont pas perdu depuis la semaine 15 (5-0). De l’autre côté, les Chiefs sont 10-1 depuis la semaine 8.

Depuis trois ans, Patrick Mahomes a guidé les Chiefs deux fois au Super Bowl et trois fois en finale de conférence. Josh Allen a quant à lui amené les Bills à une victoire du Super Bowl l’an dernier et il sait qu’il doit jouer un match impeccable pour que les siens battent les Chiefs.

L’armada de munitions offensives des Chiefs a souvent été saluée, mais les Bills n’ont pas à rougir. La semaine dernière, pas moins de neuf joueurs ont capté des passes. Du lot, même si Stefon Diggs est la cible de choix, il ne faut pas oublier l’ailier rapproché Dawson Knox, une grosse cible. Les Bills utilisent aussi de plus en plus Isaiah McKenzie à toutes les sauces.

L’attaque est en feu et n’a pas eu besoin d’effectuer de dégagement dans trois des quatre derniers matchs. Le porteur Devin Singletary sort enfin de sa coquille, lui qui a récolté 404 verges au sol et huit touchés au total dans la séquence actuelle de cinq victoires.

Ce n’est pas de la tarte à Kansas City, sachant qu’en sept matchs de séries à la maison à ce jour, Patrick Mahomes a lancé 20 passes de touchés et une seule interception. Les Bills ont toutefois donné le plus bas total de verges aériennes dans la ligue et la troisième plus faible moyenne de verges par passe complétée (9,3).

Joueurs à surveiller

Taron Johnson (demi de coin, Bills)

Dans la défense de base des Bills, il y a régulièrement cinq demis défensifs. Johnson est un joueur clé à l’intérieur, encore plus face à l’arsenal des Chiefs.

Jerick McKinnon (porteur, Chiefs)

Comme si les Chiefs avaient besoin d’une nouvelle arme dynamique! McKinnon vit une résurrection inattendue et devrait jouer même si Clyde Edwards-Helaire revient.

Ma prédiction : Bills 38 Chiefs 35

