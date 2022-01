Une «néobanque» de cryptomonnaies récolte 44 M$

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Shakepay attire un fonds américain

Photo tirée de Twitter

La jeune entreprise montréalaise Shakepay a clôturé cette semaine un financement de 44 millions $ mené par la firme QED Investors de Virginie. Shakepay, qui a été fondée en 2015 par Jean Amiouny (photo) et Roy Breidi, se présente comme l’une des principales plateformes transactionnelles pour les cryptomonnaies au Canada. L’an dernier, Shakepay a facilité pour plus de 6 milliards $ de transactions pour 900 000 clients, des chiffres en nette hausse par rapport à l’année précédente. En 2021, le nombre de salariés de l’entreprise est passé de 20 à 75.

Sonder entre en Bourse

L’entreprise d’hébergement Sonder, fondée en 2014 par trois Québécois, vient d’entrer au Nasdaq par le biais d’une société d’acquisition à vocation spécifique. Aujourd’hui établie à San Francisco, Sonder loue des chambres et des appartements dans une trentaine de villes situées dans 10 pays. À Montréal, l’entreprise offre plus de 650 unités. Sonder a récemment établi un centre décisionnel dans la métropole après avoir reçu une aide financière de 30 millions $ de Québec.

PayFacto achète iShopFood

L’entreprise montréalaise PayFacto vient de mettre la main sur iShopFood de Québec pour une somme non divulguée. iShopFood propose aux restaurants une plateforme de commande en ligne et par kiosques libre-service. De son côté, PayFacto est un important fournisseur de logiciels pour les restaurateurs présents au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Un administrateur de Dollarama vend

Photo courtoisie

Huw Thomas, membre du conseil d’administration de Dollarama depuis 2011, a vendu pour un peu plus de 189 000 $ d’actions du détaillant montréalais, la semaine dernière. Le titre de Dollarama a récemment atteint un nouveau sommet de près de 65 $ à la Bourse de Toronto.

Voxco achète en Inde

L’entreprise montréalaise Voxco vient d’acheter la firme indienne Actify Data Labs. Fondée en 1976 par Raymond Cyr, Voxco se présente comme un leader mondial des logiciels de sondages omnicanaux. Voxco a elle-même été acquise par la firme américaine d’investissement Pivoton en 2020.