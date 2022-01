Après Lise Dion, c’est au tour de P-A Méthot de se faire «roaster» par ses congénères sur la scène du Théâtre Capitole de Québec.

En attendant le premier Variété de «Star Académie», repoussé pour une deuxième semaine consécutive en raison d’une éclosion de COVID-19, TVA ouvrira sa soirée dominicale par le grand bien-cuit de P-A Méthot, enregistré dans le cadre du ComédiHa! Fest-Québec et qui devait initialement être disponible uniquement sur Vrai.

C’est un petit velours pour l’humoriste qui ne s’attendait pas du tout à remplacer la mégaproduction «Star Académie», ajoutant au passage que le fait de recevoir un bien-cuit le rendait assez nerveux et un peu mal à l’aise.

«Habituellement, les hommages comme ça sont réservés aux grandes personnalités de ce monde», a-t-il dit en entrevue avec l’Agence QMI.

«J’étais nerveux parce qu’il y en avait une gang là-dedans [dans les humoristes qui lui ont rendu hommage] que je connais depuis longtemps et je ne savais pas ce qu’ils avaient contre moi, comme Peter [MacLeod] qui avait une collection de photos de moi qui dort dans le char, mais je me suis vraiment demandé jusqu’où ils allaient tous aller.»

Le numéro de Billy Tellier a somme toute été le plus marquant pour P-A Méthot. «Billy a ouvert la machine et il m’a ramassé en "tabarouette". C’était drôle et c’était écœurant», s’est rappelé l’humoriste, aussi juge pour «Le prochain stand-up».

«Quand j’ai vu qu’ils ont fait faire un de mes numéros par Ariel Charest [la reine du "lip-sync" sur TikTok], j’étais vraiment content parce que je l’aime au boute cette fille-là et je la suis depuis le début de la pandémie. J’étais vraiment honoré de ça. Et se faire "roaster" par Les Denis Drolet, ça ne peut pas être autre chose que drôle», a-t-il ajouté.

On était vraiment dans le rire gras et ça fait du bien un bon gros rire gras. C’était le "fun"! Et en même temps, dans ce genre d’hommage là, il faut se laisser aller et s’abandonner et se dire que ces gens-là sont là parce qu’ils t’aiment. Tout a été fait dans l’amour et je suis vraiment content de l’avoir fait», a soutenu P-A Méthot.

Griller la surprise

L’humoriste a par ailleurs avoué avoir découvert une de ses surprises quelques heures avant le début du spectacle. En voulant aller fumer une cigarette, il est tombé nez à nez avec Paul Daraîhe, à l’ouverture des portes de l’ascenseur. Le chanteur n’a par ailleurs pas su lui mentir en le voyant, provoquant le grand rire de P-A, mais celui-ci a pour sa part attendu à la fin du spectacle avant d’avouer qu’il avait découvert le pot aux roses.

Mélanie Ghanimé, Anaïs Favron et Pierre Hébert ont aussi pris part au «roast» de P-A, qui a aussi participé au grand bien-cuit de Laurent Paquin, un ami de longue date, avec qui les taquineries sont nombreuses.

«Quand tu connais Laurent, tu peux vraiment te permettre d’aller loin et on s’est tellement écœuré dans la vraie vie. On se relance, mais on a tellement d’amour l’un pour l’autre. Ça fait longtemps qu’on se connait et qu’on travaille ensemble. J’ai ouvert la machine pour Laurent et je savais qu’il prendrait tout bien», a-t-il fait savoir.

«Laurent et moi on s’est souvent parlé de poids. Et on dirait que personne n’osait parler de ça, mais moi je le pouvais parce que moi aussi j’en ai pris et perdu», a-t-il partagé.

La série complète des «Grands Bien-cuits ComédiHa!» est disponible sur la plateforme Vrai. Le bien-cuit de P-A Méthot sera quant à lui diffusé sur les ondes de TVA ce dimanche, à 19 h. À 20 h 30, TVA présentera le deuxième épisode de «La vraie nature».

