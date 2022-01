Billy Talent: Crisis of Faith témoigne du monde actuel

Six ans après Afraid of Heights, la formation Billy Talent revient avec un nouvel album intitulé Crisis of Faith. Un opus avec dix titres fortement inspirés par la pandémie, le sentiment d’anxiété qui affecte la planète et la crise climatique.

« Il est certain que ce disque, sans cette pandémie, aurait été différent. On réfléchit en tant qu’artiste à ce qui se passe autour de nous et c’était impossible d’éviter ce qui affecte la planète au grand complet », a précisé Ian D’Sa, lors d’un entretien téléphonique.

Le guitariste mentionne que les musiques de Crisis of Faith ont été écrites avant l’apparition de la COVID-19. Les paroles, qu’il a composées avec le chanteur Ben Kowalewicz, ont pris forme au cœur de la pandémie.

« Ça nous a donné du gaz. Les textes témoignent des sentiments d’anxiété et d’urgence qui sont présents et généralisés avec ce virus qui affecte toute la planète. On questionne le système, les gouvernements qui nous dirigent et les gens autour de nous. Ça résume ce que nous sommes, en ce moment, en tant que société. On dirait qu’on ne s’en va pas du tout dans la bonne direction », a laissé tomber le guitariste originaire de Mississauga en Ontario.

Ian D’Sa explique que la formation n’a pas eu peur d’exprimer et de partager ses sentiments face à ce que l’on vit en ce moment.

« Il va se passer quoi dans le futur ? Il va arriver quoi avec la crise climatique ? Les enjeux climatiques doivent être pris au sérieux. L’accent devrait, avec la lutte contre la pandémie, être mis là-dessus. On a attendu trop longtemps alors que tous les signes étaient là. Il faut penser à l’avenir des générations futures », a-t-il lancé.

Optimiste

Pessimiste face à l’avenir ?

« Non. Je suis optimiste que les choses vont changer et progresser. Greta Thunberg est un bon exemple. Il y a de plus en plus de jeunes qui sont conscients de la situation. Les choses évoluent », a-t-il fait savoir, confiant.

Avec ce sixième album, Ian D’Sa, Ben Kowalewicz, Jordan Hasting et Jonathan Gallant abordent des couleurs sonores qui sont un peu différentes, et moins furieuses. Le batteur Aaron Solowoniuk, atteint de la sclérose en plaques, fait toujours partie, à titre honoraire, de la formation.

« Nous sommes maintenant dans la quarantaine. On a pris de la maturité. Nos fans ont vieilli aussi. Ça serait un peu étrange de s’imiter et de se répéter. Il y a beaucoup de groupes qui font ça, mais ce n’est pas notre truc », a fait savoir le guitariste, précisant que les pièces Reckless Paradise, Judged et Reactor ont l’énergie typique associée à Billy Talent.

Sur Forgiveness I + II, Billy Talent offre des sonorités rock-progressives, avec la présence de synthés et des cuivres.

« On a décidé, avec cette pièce, de se lancer un défi comme musiciens. Jonathan [Gallant] et moi, on a grandi avec la musique de Rush, Yes et King Crimson. On voulait faire quelque chose d’unique, de différent et de difficile. On n’avait jamais fait, non plus, une chanson de sept minutes », a-t-il laissé tomber en riant.

Rivers Cuomo

Sur The End of Me, on peut entendre la voix de Rivers Cuomo de Weezer. Une idée lancée par le chanteur Ben Kowalewicz, lorsqu’il a entendu les premières ébauches de cette chanson composée par Ian D’Sa.

« Il trouvait que ça sonnait un peu Weezer et il a lancé l’idée que ça pourrait être cool de lancer une invitation à Rivers Cuomo pour qu’il chante sur cette chanson. Il était intéressé, et ça s’est fait à distance assez rapidement », a-t-il raconté, ajoutant qu’il ne croyait pas que la chose était pour se réaliser.

Ian D’Sa et les membres de Billy Talent sont des amateurs de Weezer et surtout du Blue Album et de Pinkerton qui a suivi.

« À nos débuts, on faisait des reprises de Undone – The Sweater Song et de El Scorcho. C’était comme un honneur pour nous de rencontrer nos héros, par l’entremise de cette chanson. Même si on n’a jamais vu Rivers Cuomo en personne, contrairement aux autres membres de la formation. On l’a rencontré grâce à la technologie », a-t-il mentionné.

Les membres de Billy Talent souhaitent maintenant pouvoir retourner sur la route.

« On devait partir en tournée en Europe à l’été 2020. Ce fut remis à l’été 2021, et maintenant, ça sera peut-être à cet été. C’est deux années de concerts que nous avons perdues. L’album est prêt depuis le printemps dernier. Notre intention était de lancer l’album qui est prêt depuis le printemps dernier et de partir en tournée. Nous ne sommes pas un gros band comme les Foo Fighters. On fonctionne à plus petite échelle. Il a fallu revoir toute notre stratégie. Ce n’est pas évident du tout de naviguer à travers cette situation », a-t-il laissé tomber.

Billy Talent doit se produire le 1er avril au Centre Vidéotron et le 2 avril à Place Bell, avec Rise Against et la formation féminine Nobro.

