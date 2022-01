Changez vos doutes en victoires

Avez-vous pris des résolutions quant à votre consommation d’alcool pour la nouvelle année ? Croyez-vous parvenir à garder le cap ?

Si vous êtes comme la plupart des gens, lorsque vous vous engagez à arrêter de boire, vous voulez être parfait. Puis un jour, vous décidez de vous servir un verre et vous considérez cela comme un échec. Pourtant, cet « échec » peut faire partie du processus de changement d’habitudes. Il est beaucoup mieux de viser le progrès et non la perfection.

Quand nous parlons de sobriété ou de modération, certaines personnes se sentent immédiatement prises de panique. Les réflexions suivantes surgissent :

Je ne sais pas si je veux vraiment arrêter.

Je ne veux pas me commettre.

Je ne serai jamais capable.

Si vous êtes encore incertain quant à votre démarche, nous aimerions vous encourager à pousser votre réflexion plus loin. En avez-vous assez d’être coincé dans cette habitude qui ne vous sert plus vraiment ? Avez-vous envie de mettre l’alcool de côté et de devenir une meilleure version de vous-même ?

Il se peut que ces questions vous mettent mal à l’aise. Pourtant, cela vaut vraiment la peine de s’arrêter et de réfléchir. Soyez curieux et demandez-vous : Pourquoi est-ce que je ne change pas ? Pourquoi les choses devraient-elles rester les mêmes si je n’aime pas où je suis ? Vos réponses à ces questions vous guideront vers les étapes sur lesquelles vous devez vous concentrer. Vous saurez ce que vous avez à travailler.

Il est tout à fait possible de changer vos doutes en victoires, mais nous serons franches : Vous devez être prêt à faire des choses inconfortables si vous voulez changer une habitude. Commencez par vous asseoir et réfléchir aux questions que nous vous avons posées plus haut, et écoutez les réponses qui montent en vous.

Pourquoi cette année ne serait-elle PAS celle où vous respectez vos bonnes résolutions ? Pourquoi ne serait-elle PAS celle où vous changez votre relation à l’alcool ?

Vous pouvez devenir quelqu’un qui voit l’alcool comme quelque chose de tout à fait neutre dans sa vie, quelqu’un qui peut refuser un verre parce qu’il n’en ressent pas ni le besoin ni le désir.

Nous croyons fermement que vous pouvez y arriver parce que nous y sommes arrivées.

La chose la plus importante, c’est toutefois votre propre conviction, votre propre détermination à opérer des changements dans votre vie. Il vous faut une dose de curiosité et le désir d’apprendre. Être « sober-curieux », pour nous permettre l’anglicisme.

Si vous lisez cette chronique, il y a fort à parier que votre petite voix intérieure vous dérange depuis longtemps et vous dit qu’il y a un peu trop d’alcool dans votre vie, non ?

Une fois que vous aurez expérimenté les bienfaits d’une vraie pause sans alcool, vous risquez de vouloir adopter ce mode de vie. Ce sera VOTRE choix !

À bientôt !

Amélie et Nathalie

► Pour plus d’information : ensobretavie.com