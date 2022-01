Déconfinement: un plan sportif par étape demandé

Sports Québec demande un plan simple pour un déconfinement sportif dans les prochaines semaines.

Pour l’instant, les nombreuses étapes et les changements d’idée du gouvernement ont enlevé le goût à certains jeunes de pratiquer leur sport favori.

«Le défi actuellement c’est qu’il y a tellement de règles différentes pour les jeunes. Votre enfant pratique à deux et non une pratique normale de hockey. Après ça, il va dire, je vais pouvoir faire une pratique normale et après ça une partie. On peut-tu leur rendre ça simple aux jeunes à comprendre», mentionne Isabelle Ducharme, directrice générale de Sports Québec.

Appelée à commenter l’idée du PLQ de créer un nouveau groupe spécialisé en déconfinement, la directrice générale ne croit pas que ça serait la meilleure solution et pourrait ralentir le processus d’un retour du sport.

«On est déjà formé avec plusieurs organisations qui travaillent déjà avec le ministère. Ça fait déjà 22 mois qu’on vit le déconfinement/confinement, je vous dirais qu’ajouter une autre structure par-dessus ça ne serait sûrement pas une faveur pour nous», dit la directrice.

Elle a même ajouté que son équipe travaille étroitement avec le gouvernement pour obtenir un déconfinement sportif.

«On est régulièrement en rencontre avec le ministère, ce n’est pas deux voies différentes, tout le monde travaille dans le même sens», souligne-t-elle.

Voyez l'entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.

