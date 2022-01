[EN IMAGES] Fables de la fontaine: 6 infos fascinantes sur la fontaine de Tourny, à Québec

En 2008, la ville de Québec a reçu plusieurs cadeaux pour son 400e anniversaire. L’un des plus spectaculaires est assurément la fontaine de Tourny. Même si elle règne fièrement sur la colline Parlementaire depuis moins de 15 ans, elle semble y être depuis bien plus longtemps, tant elle est parfaitement intégrée à son environnement! L’histoire de la fontaine de Tourny a néanmoins commencé bien avant son installation dans la Vieille-Capitale. D’ailleurs, saviez-vous qu’elle a des cousines un peu partout dans le monde? Découvrez quelques anecdotes et faits fascinants à son sujet.

1) Un modèle créé pour l’Exposition universelle de Paris

Le parcours fascinant de la fontaine de Tourny débute en France au milieu du 19e siècle. Nous sommes à Paris, sous le Second Empire, à l’Exposition universelle de 1855. Dans ce foisonnement artistique et technologique où de nombreuses nations présentent ce qu’elles font de mieux pour en mettre plein la vue aux autres, la concurrence est très forte. Le Canada (qui s’appelle alors le Canada-Uni: nous sommes 12 ans avant la Confédération!) y est d’ailleurs représenté et obtient des mentions et médailles en minéralogie ainsi que pour plusieurs autres sciences naturelles. L’exposition prend place dans plusieurs édifices et pavillons construits spécialement pour l’occasion sur les Champs-Élysées. Du 15 mai au 15 novembre 1855, elle accueillera plus de 5,1 millions de visiteurs!

Un trio de sculpteurs français y expose une élégante fontaine où se trouvent des figures allégoriques évoquant l’univers maritime. Elle se présente sous la forme d’un large bassin où sont assis quatre personnages mythologiques de l’Antiquité: Neptune, Acis, Amphitrite et Galatée. Ils soutiennent une vasque octogonale de près de 4 m de large sur laquelle repose un ensemble de quatre chérubins se tenant la main, eux-mêmes surmontés d’une vasque circulaire d’environ 2 m de diamètre. La hauteur totale du monument est de 6,5 m. L’œuvre conçue par Mathurin Moreau, Alexandre Lambert Léonard et Michel-Joseph Napoléon Liénard a été réalisée dans la fonderie d’art Barbezat, dans le Val d’Osne.

Installée au centre de l’une des ailes du vaste Palais de l’Industrie, la splendide fontaine est aisément reconnaissable sur plusieurs illustrations de l’époque. Lors de la grande cérémonie des prix, sous les auspices de l’empereur Napoléon III, l’œuvre remporte une médaille d’or! Mais évidemment, l’histoire de s’arrête pas là...

2) Une fontaine modèle

Le succès remporté par la fontaine à l’Exposition universelle a des répercussions très intéressantes. En effet, l’œuvre se retrouve sous l’appellation de «Vasque T» dans le catalogue de la réputée fonderie Barbezat. Cette entreprise a le mérite d’avoir développé le fer forgé ornemental, une technique métallurgique qui va acquérir une énorme popularité au 19e siècle. La mode est alors à l’aménagement urbain: les statues, bancs, lampadaires, fontaines et monuments de toutes sortes ont la cote! Entre 1860 et 1880, plusieurs municipalités décident donc de commander un exemplaire de la Vasque T à la fonderie Barbezat.

Faits de fonte de fer recouverte d’un enduit imitant le bronze, ces monuments urbains pèsent environ 9000 kg. Outre les constituantes de base que sont les vasques et les statues, il est possible de leur ajouter certaines options, notamment des grenouilles qui crachent de l’eau pour agrémenter le bassin du bas. Lorsqu’elles sont prêtes, les fontaines sont expédiées par voie terrestre ou maritime, selon les cas, pour aller agrémenter des places publiques et des parcs en France, en Europe et même ailleurs dans le monde. Nous y reviendrons plus loin.

Pour la petite histoire, ce sont aussi les fonderies du Val d’Osne qui produisent les célèbres fontaines Wallace que l’on retrouve par dizaines à Paris ainsi que dans plusieurs villes de France, notamment à Reims et à Toulouse. La ville de Québec en a reçu deux en cadeau: l’une a été installée en haute-ville, au coin de la Grande Allée et de la rue Cartier, l’autre règne en basse-ville, sur la rue Saint-Paul, non loin de la gare du Palais.

3) Les allées de Tourny

En 1857 et 1858, la mairie de Bordeaux acquiert deux exemplaires de la fontaine à un coût total de 50 000 francs, pour souligner l’arrivée de l’eau courante dans la ville. Où les placer? L’administration bordelaise décide de les installer aux extrémités des allées de Tourny. Cette large avenue, située dans le centre historique de la ville et à deux pas de la célèbre place des Quinconces, tire son nom de l’architecte Louis-Urbain-Aubert de Tourny. De l’éclairage de nuit est ajouté en 1929, permettant de mieux mettre en valeur les fontaines et les édifices avoisinants.

Les jolies fontaines demeureront sur les allées de Tourny pendant un peu plus d’un siècle. Elles sont retirées en 1960, car elles ne correspondent plus à la vision urbanistique bordelaise et aussi en raison du coût élevé lié à leur entretien. La première fontaine est revendue à une autre municipalité française: elle aboutit à Soulac-sur-Mer, une ville à environ 95 km au nord-ouest de Bordeaux, où elle est installée au centre du rond-point de la place Clemenceau. Elle s’y trouve d’ailleurs toujours, quoique malheureusement en mauvais état.

La seconde fontaine amorce un destin plus tortueux. Acquise par Claude Lacoste, un châtelain de la région de Fronsac, en Gironde, l’œuvre est démantelée: seuls les quatre personnages mythologiques de la base sont exposés, installés sur des socles individuels afin d’orner le parc du château! Après quelques tractations, la fontaine finit par aboutir en 1993 chez l’antiquaire Marc Maison, établi au marché aux puces de Saint-Ouen. C’est là que l’homme d’affaires de Québec Peter Simons la découvre 10 ans plus tard, alors qu'il est à la recherche d’ornements pour son magasin de la côte de la Fabrique... Après 40 ans d’attente, la belle endormie des allées de Tourny vient de trouver le prince charmant qui lui redonnera vie!

4) De Bordeaux à Québec

La pauvre fontaine est alors en piteux état. Les pièces détachées sont corrodées à des degrés divers. Qu’à cela ne tienne: Peter Simons y discerne le lustre d’antan et, surtout, entrevoit son formidable potentiel ornemental pour Québec. Enthousiaste, il souhaite l’acquérir afin de l’offrir en cadeau d’anniversaire à sa ville! L’homme d’affaires expose son idée au maire de l’époque, Jean-Paul L’Allier, qui s’y rallie avec enthousiasme. La propriété de la fontaine de Tourny passe officiellement à la population de Québec le 7 septembre 2005.

Au mois de janvier suivant, l’œuvre en fonte est démontée et transportée par bateau jusqu’à l’île d'Orléans. Elle est alors confiée aux bons soins d’un spécialiste de renom, Antoine Amarger, qui la restaure et la remonte. Le coût de toute l’affaire est considérable. Outre l’achat de la fontaine elle-même, le transport, la minutieuse restauration et l’assemblage font gonfler la facture... à près de 4 M$, somme assumée par la famille Simons.

Bien sûr, le lieu d’installation de la fontaine fait aussi l’objet d’un grand soin. Les efforts conjoints de la Ville de Québec, du gouvernement du Québec et de la Commission de la capitale nationale permettent de créer un splendide écrin d’eau et de lumière au monument, ce qui représente une facture de 2 millions supplémentaires. Baptisée dès lors la «fontaine de Tourny», la vasque est inaugurée le 3 juillet 2007, tout juste un an avant le 400e anniversaire de Québec.

5) S’adapter au climat

Si sa jumelle est restée en sol français, nos hivers rigoureux compromettent la «santé» de la belle Bordelaise. Endommagée par le climat, mais aussi par le chlore présent dans l’eau, la fontaine doit être démontée après à peine deux ans. Un délicat mais robuste entretien s’impose!

Le 4 décembre 2009, des ouvriers de la ville s’affairent à enlever, une pièce après l’autre, les différentes composantes de la fontaine. Une fois démontée, elle est soigneusement emballée, puis expédiée dans un atelier de restauration spécialisé en métaux anciens. On procède alors au nettoyage et à l’application d’un nouveau revêtement extérieur mieux adapté aux conditions météorologiques québécoises. Dans l’intervalle, on en profite pour réparer la structure qui supporte la fontaine, de même que la plomberie et l’électricité.

En avril 2010, après une absence de près de 5 mois, la fontaine de Tourny est enfin réinstallée au centre du carrefour giratoire devant l’Assemblée nationale. Pour en sauvegarder la beauté et éviter la corrosion, on procédera désormais à des applications régulières de cire protectrice. Avec ses 43 jets d’eau qui chatoient aussi bien sous les rayons du soleil que grâce aux jeux de lumière nocturnes, la fontaine de Tourny fait désormais partie intégrante du paysage urbain de Québec. Elle semble avoir été créée spécialement pour ce lieu, tant son style architectural semble répondre à celui imaginé par l’architecte Eugène-Étienne Taché pour l’édifice gouvernemental...

6) Des jumelles partout dans le monde

Comme on l’a vu précédemment, orner les places publiques et promenades de mobilier urbain en fer forgé est une pratique très à la mode auprès des municipalités après 1850. Splendide témoin du savoir-faire français du Second Empire, la fontaine de Tourny a de nombreuses «sœurs». Près d’une vingtaine d’exemplaires très semblables ou identiques ont été recensés dans 12 pays différents! Tout comme celle de Québec, ces fontaines portent un nom qui varie selon les lieux.

C’est en Europe qu’on en trouve le plus grand nombre, surtout en France (Soulac-sur-Mer, Troyes, Hyères, Saint-Quentin et Angers), mais aussi en Angleterre (Liverpool), en Suisse (Genève), en Espagne (Valence) et au Portugal (Lisbonne). Ce modèle de fontaine a aussi traversé l’Atlantique à quelques reprises: outre à Québec, on en trouve un exemplaire aux États-Unis, un au Brésil, trois en Argentine, un au Chili et un au Pérou. La plus loin qui ait été répertoriée est carrément en Tasmanie, sur le continent australien! Il est possible que d’autres fontaines comme la nôtre n’aient pas encore été identifiées.

À quand un circuit proposant leur découverte, tout autour du globe?

Un texte de Catherine Ferland, historienne, Rendez-vous d’histoire de Québec.

