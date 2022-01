Haro sur les menteurs des sites de rencontre

Il m’est arrivé de lire dans votre chronique que des femmes et des hommes avaient eu de la chance sur des sites de rencontre. Comme je suis veuve et que j’ai très peu d’occasions de croiser des célibataires, j’ai suivi les conseils d’une amie et je me suis inscrite. Elle-même ayant fait la rencontre de son chum de cette façon, je croyais être au bon endroit pour me trouver un compagnon. À ce jour, huit hommes ont répondu à ma demande de les rencontrer, mais ils se sont tous contentés de me voir une fois pour se faire une idée de moi, et me rejeter ensuite.

C’est sûr que je ne suis pas un canon de beauté, mais pour mes 68 ans, je suis encore appétissante, comme me le confirment mes amies de fille. Les hommes rencontrés m’ont dit que je ne ressemblais pas à la photo que j’avais publiée de moi. Bien sûr que je n’allais pas publier la pire photo de moi prise devant une sortie de métro un soir de tempête.

J’aurais pu leur dire à tous qu’ils paraissaient moins bien en personne que sur leurs photos. Mais je ne l’ai pas fait, parce que je suis polie. Sans parler qu’un seul, parmi ce groupe d’homme, m’a offert de payer le café et la pâtisserie que j’ai consommés lors de notre rencontre. Les autres ont spontanément décrété avant de quitter « On partage la facture ! », sans point d’interrogation à la fin. Comme un fait qui allait de soi.

Ça m’a tellement dégoûtée des hommes que j’ai quasiment pris la décision de passer le reste de ma vie toute seule, même si au fond de moi, j’aimerais bien partager mes longues soirées d’hiver devant la télé avec quelqu’un. Tout comme j’apprécierais aller au resto et au cinéma avec ce même quelqu’un. Avant de me résigner complètement et de jeter la serviette définitivement, auriez-vous une ou deux suggestions à me faire ?

Mimi

Faites un survol des groupes communautaires qui existent dans votre coin de pays. Des milieux dans lesquels vous pourriez vous investir pour aider des gens moins chanceux et dans lesquels vous pourriez faire la connaissance d’hommes avec lesquels vous pourriez avoir des affinités. Il y a aussi les regroupements sportifs et les clubs de marche qui regorgent de gens (hommes et femmes d’ailleurs) à la recherche de la même chose que vous.