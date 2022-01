La marine américaine intercepte un bateau en provenance d'Iran

Un bateau transportant 40 tonnes d’engrais, dont les composants peuvent servir à fabriquer des explosifs, a été arraisonné en provenance d’Iran sur un parcours utilisé par les rebelles yéménites Houthis pour s’approvisionner en armes, a annoncé samedi la marine américaine.

Elle a précisé avoir fouillé le navire «sans pavillon» - déjà intercepté il y a un an avec à son bord des milliers d’armes - après l’avoir repéré dans les eaux internationales du Golfe d’Oman mardi.

«Les forces américaines ont découvert 40 tonnes d’engrais uréiques, un produit chimique qui peut être utilisé à des fins agricoles, mais aussi pour fabriquer des explosifs», ajoute la Ve flotte américaine, basée au Bahreïn.

Cette saisie intervient à un moment de grande tension dans la zone : le 17 janvier, les Houthis ont mené une attaque meurtrière inédite aux Émirats arabes unis en faisant exploser des camions-citernes avec des drones et des missiles et la coalition emmenée par les Saoudiens au Yémen a répondu par des frappes aériennes.

La coalition a reconnu des raids sur Sanaa et Hodeïda ayant fait au moins 17 morts et provoqué une coupure totale d’internet dans le pays, mais nie avoir bombardé une prison de Saada, bastion houri du nord, qui a fait au moins 70 morts et plus de 100 blessés.

Les États-Unis ont appelé à la «désescalade» tandis que l’ONU a réclamé «des enquêtes efficaces».

La coalition et ses alliés, dont les États-Unis, accusent régulièrement l’Iran de soutenir les Houthis avec des moyens militaires, ce que Téhéran dément.