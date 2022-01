Le président arménien Armen Sarkissian annonce sa démission

Le président arménien Armen Sarkissian a annoncé dimanche sa démission, évoquant son incapacité inhérente à ses fonctions largement honorifiques à «influer» sur la vie politique de son pays qui traverse actuellement une crise.

«Il ne s’agit pas d’une décision motivée par l’émotion et elle découle d’une logique spécifique», a expliqué M. Sarkissian dans un communiqué diffusé sur son site internet officiel.

«Le président ne dispose pas des outils nécessaires pour influer sur les processus importants de la politique étrangère et intérieure dans des moments difficiles pour le peuple et le pays», a-t-il ajouté, le pouvoir exécutif étant pour l’essentiel dans les mains du premier ministre Nikol Pachinian.

Armen Sarkissian a été au centre d’une crise politique qui a éclaté à la suite de la défaite en 2020 de l’Arménie dans une guerre avec son voisin et rival de longue date, l’Azerbaïdjan, pour le contrôle de la région contestée du Nagorny-Karabakh.

MM. Sarkissian et Pachinian étaient en désaccord sur la décision de révoquer le chef d’état-major de l’armée au lendemain du conflit entre ces deux ex-républiques soviétiques du Caucase qui a fait plus de 6 500 morts.

«J’espère que les modifications dans la Constitution seront finalement mises en œuvre et que le prochain président et l’administration présidentielle seront en mesure de fonctionner dans un environnement plus équilibré», peut-on encore lire dans le communiqué.

Armen Sarkissian, né en 1953 à Erevan, a été premier ministre en 1996-1997, avant d’être élu président en mars 2018.

L’économie arménienne connaît des difficultés depuis l’effondrement de l’Union soviétique en 1991.

L’argent envoyé par les Arméniens de l’étranger a joué un rôle très important, contribuant à la construction d’écoles, d’églises et à la réalisation d’autres projets d’infrastructures, y compris au Nagorny-Karabakh.