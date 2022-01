Mikko Koskinen et les Oilers voient la lumière au bout du tunnel

Après avoir été critiqué par son entraîneur récemment, Mikko Koskinen s’est levé, samedi, étant l’un des principaux artisans d’une victoire qui mettait un terme à une série de sept défaites des Oilers d’Edmonton.

Alors que le pointage était de 3 à 3 après deux périodes contre les Flames de Calgary, Koskinen a réussi pas moins de 17 arrêts au dernier tiers – 44 au total dans la rencontre –, dont un à l’aide d’une glissade parfaite aux dépens de Dillon Dube.

Quelques instants plus tard, Leon Draisaitl inscrivait le but de la victoire et les Oilers ont remporté cette manche de la bataille de l’Alberta au compte de 5 à 3.

«Je pense que c'est mon meilleur arrêt dans la Ligue nationale de hockey (LNH), s’est réjoui Koskinen après le match. Quand vous pensez à la situation et où nous en sommes, nous avions vraiment besoin de la victoire et nous l'avons obtenue, donc nous devons être heureux.»

Draisaitl n’a d’ailleurs jamais hésité à soulever le rôle de l’homme masqué dans cette victoire libératrice des Oilers, qui avaient perdu 13 de leurs 15 sorties précédentes.

«Évidemment, ça fait du bien; perdre est affreux, a dit Draisaitl. Ce n'est pas amusant et on a l'impression qu'il y a toujours un nuage autour de vous quand vous perdez. Évidemment, nous ne sommes pas encore là où nous voulons être, mais c'est la première étape et nous devons commencer à un moment donné. [Koskinen] était incroyable et c'était un effort d'équipe.»

Derrière lui

Il s’agissait d’une première victoire depuis le 1er décembre pour Koskinen. Entre-temps, le Finlandais a subi sept revers. Il a accordé 33 buts au cours de cette séquence, ce qui représente une moyenne de 4,71 filets par rencontre.

Après une défaite de 4 à 1 devant les Rangers de New York, le 4 janvier, l’entraîneur-chef Dave Tippett avait critiqué ouvertement son gardien à propos d’un but alloué en début de rencontre. Il avait lui-même été à l’origine d’une pénalité quelques secondes auparavant.

«C’est une erreur brutale», avait plusieurs fois répété le pilote en conférence de presse.

Tippett n’a certainement pas été le seul à blâmer le gardien pour les insuccès du club. Les partisans et les amateurs ont également souligné ses mauvais moments. Et c’est grâce à ses coéquipiers que Koskinen s’en est sorti.

«Vous savez, parfois c’est dur. Vous ne voulez jamais voir ce genre de choses. Vous ouvrez internet et vous voyez votre visage. Donc c’est parfois difficile de ne pas le voir. J’essaie généralement de me déconnecter de tout.»

«[Mais] j’ai senti que les gars étaient derrière moi, c’est tout ce qui compte.»

