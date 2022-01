Sommes versées par Ottawa: la CSQ réclame de la transparence

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) réclame de la transparence quant aux 432 millions $ versés par le gouvernement fédéral à Québec pour «assurer un retour en classe sécuritaire et protéger la santé des élèves et du personnel».

«Nous n'avons jamais réussi à obtenir de réponses à nos questions», a déploré la CSQ par communiqué, dimanche, en précisant qu’elle demandait un suivi «depuis plusieurs mois».

«L'argent a été versé il y a près d'un an et demi et nous apprenons aujourd'hui que les centres de services n'ont pas transmis de rapport sur la manière dont ils ont dépensé les sommes reçues. Le gouvernement doit les contraindre à rendre des comptes. Ça n'a pas de bon sens!» a réagi le président de la CSQ, Éric Gingras.

M. Gingras reproche notamment à Ottawa de ne pas connaître la part destinée à l’entretien des systèmes de ventilation. «Le gouvernement ne sait même pas combien il a investi pour améliorer la qualité de l'air dans nos établissements scolaires», a-t-il affirmé.

«L’opacité entourant les déploiements des sommes en provenance d'Ottawa n'a rien de rassurant, surtout dans le contexte où la situation inquiète véritablement le personnel de l'éducation et les parents», a ajouté M. Gingras.

La stratégie du gouvernement dans le dossier de la qualité de l'air repose essentiellement sur l'achat et l'installation de lecteurs de CO 2 . La CSQ estime pourtant que ces lecteurs ne sont que des indicateurs et qu'ils ne constituent pas une solution concrète pour améliorer la qualité de l'air dans les classes.

La CSQ représente environ 125 000 membres du personnel de l'éducation.

