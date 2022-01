Un accident fait trois blessés à l’Ange-Gardien

Trois personnes ont été blessées après un accident impliquant deux véhicules à l’Ange-Gardien, en Outaouais.

L’accident s’est produit vers 17 h 10 à l’intersection de la route 315 et Buckingham Creek.

Selon les autorités, un camion transportant une remorque et une motoneige n’a pas été en mesure d’effectuer son arrêt à l’intersection alors qu’il circulait sur Buckingham Creek et s’est retrouvé de travers sur la route 315. Un second camion qui circulait sur la route provinciale n’a pu éviter l’impact.

PHOTOS COURTOISIE POLICE MRC COLLINES OUTAOUAIS

Au total, sept passagers se trouvaient dans les deux véhicules. «Trois personnes ont dû être transportées au centre hospitalier de Hull pour des blessures diverses, mais qui ne mettent pas leur vie en danger», a indiqué la police de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.

PHOTOS COURTOISIE POLICE MRC COLLINES OUTAOUAIS

La circulation à cet endroit a été perturbée durant près de 2 heures.