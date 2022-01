À qui le tour de se réinventer?

Depuis le début de la pandémie, nous avons passé un total de 13 mois en confinement, selon le journal 24 heures. Cette donnée m’a rappelé l’ampleur des sacrifices que nous avons faits.

Depuis presque deux ans, les mesures sanitaires ont réglé nos vies. Elles ont été modulées en fonction des contaminations et du nombre d’hospitalisations. Confinement, déconfinement, reconfinement : cette nouvelle réalité nous a obligés à puiser dans toutes nos ressources pour nous adapter à une situation sans précédent.

Nous l’avons fait afin de protéger les personnes vulnérables et notre système de santé mal en point. Nous avons fait preuve de solidarité, dans l’espoir de retrouver notre vie d’avant, mais cet espoir semble s’effriter de plus en plus.

Quand le découragement nous guette

Je pense aux propriétaires de restaurants qui ont assisté, impuissants, à la mort de leur entreprise, le rêve de leur vie.

Je pense aux gens qui ne peuvent plus pratiquer leur activité physique préférée, pourtant essentielle à leur équilibre.

Je pense aux parents qui ont dû composer avec le télétravail et l’école à la maison pour leurs enfants, sans perdre leur productivité au travail. De nombreux pères et mères de famille surmenés ont vécu et vivent encore de la détresse psychologique, tout en étant responsables de gérer celle de leur progéniture.

Je pense aux grands-parents qui sont privés de précieux moments avec leurs petits-enfants. Aux aînés qui souffrent d’isolement.

Je pense aux artistes qui ne peuvent plus monter sur scène pour nous faire du bien. Cela nous manque énormément.

Je pense aux étudiants et étudiantes qui, entre deux crises d’anxiété, doivent apprendre à devenir les piliers de la société de demain.

Tout le monde, d’une façon ou d’une autre, a dû se réinventer. À présent, c’est au gouvernement de réinventer la manière dont il gère cette crise.