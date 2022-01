Des patients retournés à la maison quelques heures après des chirurgies complexes

À l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, des chirurgiens pratiquent de délicates interventions et retournent les patients chez eux le jour même.

Le plus récent exemple de cette approche est une opération pratiquée en matinée sur un homme souffrant d’un cancer du poumon. Malgré la complexité de la chirurgie, ce dernier quittera l’hôpital en après-midi.

«Ça fait six interventions de ce genre-là qu’on fait ici. Ça a débuté (...) en partie en raison des contraintes que la COVID nous a imposées», déclare Dr George Rakovich, chirurgien à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Pour justifier cette nouvelle façon de faire dans le domaine de la chirurgie pulmonaire, il explique que les patients sont généralement «mieux à la maison qu’à l’hôpital». De plus, en raison de la rareté des lits d’hospitalisation, cette stratégie permet d’éviter le report de certaines chirurgies urgentes.

Dr Rakovich ajoute que ce genre de chirurgie constitue une «approche d’équipe», notamment en ce qui concerne la gestion des médicaments antidouleur.

L’an dernier, en chirurgie thoracique, 96 patients ont été retournés à la maison moins de 24 heures après leur opération. «Les chirurgies pulmonaires, en chirurgies d’un jour s’inscrivent dans cette philosophie-là, où on essaie d’optimiser tous les soins peropératoires pour minimiser les risques et les complications et permettre des congés rapidement» affirme Dr Rakovich.

