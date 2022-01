«Les bracelets rouges» et «Six degrés»: deux rôles en or pour Noah Parker

Noah Parker joue dans deux séries qui font du bien à l’âme en démontrant toute la force de l’amitié, de la solidarité et de la résilience.

• À lire aussi: Rentrée télé: de nouvelles séries à profusion

Le comédien brille dans «Les bracelets rouges» à TVA et dans «Six degrés», dont la deuxième saison vient d’atterrir sur l’EXTRA de TOU.TV.

On parle de deux séries lumineuses, touchantes et riches en humanité. Dans les deux cas, il campe un jeune homme qui a des enjeux de santé.

Dans «Les bracelets rouges», il est Justin, un sportif qui rêve d’une carrière professionnelle au hockey. Un cancer des os fait toutefois dévier sa trajectoire à la suite de l’ablation d’une de ses jambes sous le genou.

Dans «Six degrés», il est Léon, un jeune qui ne voit la vie qu’avec une ouverture de six degrés. À 16 ans, il est marqué par la perte tragique de sa mère, suivie de la rencontre de son père biologique et de la famille de ce dernier.

Courageux, Justin et Léon sont bien entourés et ne manquent pas de détermination pour donner un nouveau souffle à leur existence.

Noah se trouve «chanceux de pouvoir jouer des personnages aussi riches» parce que Justin et Léon lui ont demandé une bonne préparation.

«Ça prend de la recherche, du travail, ce n’est pas ennuyeux à jouer et c’est bien écrit, alors pour un acteur c’est parfait. Ils sont un peu liés, car les deux ont un handicap, mais ils sont tellement différents aussi. Je n’aime pas être [confiné] à un genre de rôle. [...] J’ai aussi joué dans "Campus" un personnage non binaire. J’ai dit: allez-y avec du maquillage dans le visage, j’ai demandé qu’on me rase les cheveux sur le côté et qu’on me teigne le reste en blond», a détaillé Noah, qui multiplie en ce moment les auditions dans la langue de Shakespeare.

C’est dans la passion d’apprendre que Léon a rejoint Noah. «Il y a un peu de moi dans Léon, il me ressemble quand j’étais jeune. Quand j’ai découvert ma passion pour le jeu, je n’ai pas arrêté, c’est juste ça que je faisais: regarder des films et analyser le jeu des acteurs. Il y a une certaine ressemblance entre et Léon et moi sur la façon d’aborder sa passion.»

Dans la deuxième saison de «Six degrés», on voit davantage l’auteur de la série, Simon Boulerice, qui joue aussi l’enseignant de Léon. Ce dernier se met à l’écriture, ce qui le rapproche de Marianne (Catherine Trudeau), sa mère décédée, pour qui il va inventer des chapitres de vie qu’elle n’a pas eu la chance de vivre avec Violette (Joëlle Paré-Beaulieu).

C’est par l’entremise de l’ancienne amoureuse de sa mère que Léon va aussi faire la connaissance de Maggie (Emi Chicoine), qui va ensuite se rapprocher de Florence (Marine Johnson, qui a remplacé Amaryllis Tremblay retenue au Conservatoire).

«"Six degrés" est un projet coup de cœur pour moi. C’est un bonbon en bouche ce que j’ai à jouer. Ce personnage est tellement intéressant, au niveau physique, psychologique, je m’amuse beaucoup avec Léon», a dit Noah.

«Les bracelets rouges» est aussi un projet porteur pour le jeune comédien.

«On ne suit pas la maladie des personnages, on suit des personnages qui ont des maladies, a-t-il indiqué. On n’est pas dans le côté théorique, avec des docteurs qui parlent des chances de survie et du contexte de la prochaine chimio. On est vraiment avec les jeunes qui essaient de s’en sortir, comment ils font, les jeunes se lient d’amitié pour créer une certaine lumière qui les aident à passer à travers ce qui leur arrive.»

Produite par Encore Télévision, la série «Les bracelets rouges» est diffusée le mardi, à 20 h, à TVA. La même boite de production porte «Six degrés», dont la deuxième saison, qui comprend 13 épisodes, vient d’être déposée sur TOU.TV EXTRA.

À VOIR AUSSI