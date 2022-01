Nouveau point de service à Lévis

Photo courtoisie

L’APCHQ - région de Québec s’est rapprochée des entrepreneurs en construction de la Rive-Sud en inaugurant récemment un tout nouveau point de service au 1200, boul. Guillaume-Couture à Lévis, dans un secteur névralgique et facile d’accès. La nouvelle place d’affaires permettra à l’APCHQ - région de Québec de desservir l’ensemble du territoire de la Rive-Sud qui compte plus de 500 membres à Lévis, et 500 membres dans Lotbinière, Bellechasse et en Beauce. Tous les services habituels de l’APCHQ seront offerts. L’APCHQ a profité de cette inauguration pour remettre un don de 25 000 $ à l’organisme Éducaide, pour la remise de bourses de persévérance à des étudiants dans différents programmes en construction offerts par les centres de formation professionnelle, sur son territoire. De gauche à droite, sur la photo : Stephen Boutin (Groupe CSB), président de l’APCHQ provinciale, et Luc-Antoine Boivin (Boivin construction), président de l’APCHQ - région de Québec.

Bonne fête Flo

Je vous ai déjà raconté l’histoire de Floribert Langis, cet orphelin de Duplessis qui demeure à l’Hôpital général de Québec depuis maintenant six ans et qui a eu une vie remplie de rebondissements. Il m’a écrit une longue lettre qu’il m’est impossible de publier faute d’espace. Je vous rappelle qu’en 2018 il avait retrouvé sa famille, sa mère biologique en Gaspésie, son père biologique à Montréal ainsi que ses frères (2) et sœurs (4) dans la région de Gaspé. Floribert a encaissé de multiples coups durs au fil des ans (dystrophie musculaire, cancer) sans compter la COVID-19 qu’il a attrapée en cours d’année 2021. Après un séjour d’une semaine à l’hôtel Le Concorde, centre de convalescence pour les patients positifs à la COVID-19, il a retrouvé la santé grâce aux soins reçus et à son excellent moral. C’est son anniversaire de naissance aujourd’hui. Il a 75 ans.

Partenaire depuis 3 ans

Le Groupe Garneau thanatologue a renouvelé, pour une troisième année, son partenariat majeur avec l’Orchestre symphonique de Lévis. « Avec la pandémie qui perdure et l’arrêt complet des activités pour les arts de la scène, notre partenariat avec l’OSL se veut dans la continuité. Nous voulons et tenons à ce qu’un pilier des arts de Lévis puisse être présent pour nous encore longtemps. », de dire Marie Eve Garneau, directrice aux opérations du Groupe Garneau, qui apparaît sur la photo en compagnie de maestro Gilles Auger.

En souvenir

Le 24 janvier 1978. Un satellite nucléaire soviétique, Cosmos 954, se désintègre dans l’atmosphère et disperse des débris radioactifs dans les Territoires du Nord-Ouest, aujourd’hui le Nunavut, l’Alberta et la Saskatchewan. Sur la photo, les membres de l’équipe d’Opération Morning Light recherchent des morceaux du satellite avec des détecteurs de rayonnement portatifs.

Anniversaires

Jean-Luc Boulay (photo), Chef copropriétaire, restaurant Saint-Amour et Chez Boulay-bistro boréal... Claude Lavoie, président de Transport Lavoie, 70 ans... Sandra Ferguson, DG Fondation Sourdine...Me Michel Barakatt, du Cabinet juridique Barakatt, 62 ans.... Danny Geoffrion, avec les Nordiques dans l’AMH en 1978-79, 64 ans... Bruno E. Landry, humoriste, ex-RBO, 63 ans...Yvon Landry, humoriste avec les Bleu Poudre, 66 ans...Véronique Béliveau, conjointe de Josélito Michaud, 67 ans...Daniel Auteuil, acteur français, 72 ans.

Disparus

Le 24 janvier 2021 : George Armstrong (photo) 90 ans, qui a joué 21 ans avec les Maple Leafs de Toronto (12 ans comme capitaine et qui gagné quatre fois la coupe Stanley... 2019 : Jim McKean, 73 ans, qui a longtemps arbitré dans la Ligue américaine de baseball et joué trois saisons dans la Ligue canadienne de football... 2017 : Guy Hachette, 86 ans, patron de presse et cruciverbiste français... 2016 : Rhéal Châtelain, 85 ans, ex-vérificateur du Québec qui a mené une longue carrière dans la fonction publique (36 ans)... 2015 : Toller Cranston, 65 ans, figure légendaire du patinage artistique canadien... 2013 : Richard G. Stern, 84 ans, romancier américain... 2008 : Louis-

Philippe de Grandpré, 90 ans, ancien juge de la Cour suprême du Canada... 1989 : George Knudson, 51 ans, golfeur de la PGA, né au Canada... 1965 : Sir Winston Churchill, 91 ans, premier ministre britannique (1940-1945) et (1951-1955).