Où est le plan permanent de sortie de la pandémie?

Après 2 ans d’improvisation, je reconnais tous les efforts accomplis par nos gouvernements pour vaincre la pandémie. Mais reconnaissons que de nombreuses décisions ont été improvisées, je le dis sans chercher de coupables, la pandémie étant non seulement une catastrophe humanitaire pour tous les citoyens québécois et canadiens, elle est avant tout un fléau mondial. Saurons-nous en tirer les leçons? Quel est le plan pour la suite? Y-a-t-il un plan d’urgence sanitaire permanent pour que la population garde espoir en l’efficacité des mesures sanitaires?

Revoir notre mode d’organisation en gestion de crise sanitaire

Nous sommes rendus à l’heure des bilans afin de mieux nous préparer pour d’éventuelles pandémies à commencer par celle-ci qui « risque de durer encore plusieurs années » selon une déclaration du ministre fédéral de la santé, M. Jean Yves Duclos. Il nous faut un plan d’urgence sanitaire permanent afin d’éviter d’être pris au dépourvu et d’improviser à la dernière minute. Sauf erreur, ce plan n’existe pas de façon permanente compte tenu du niveau extrême d’improvisation actuel de la part de nos gouvernements.

Je laisserai à d’autres le soin de trouver les raisons de nos défaillances dans la gestion de la pandémie actuelle. Je compte en effet sur l’éclairage des rapports de la protectrice des citoyens, de la commissaire à la santé et de la coroner chargée d’enquêter sur le haut taux de mortalité dans les CHSLD et les résidences pour personnes âgées. Toutefois, j’estime qu’il faut revoir notre vision et notre mode d’organisation en gestion de crise pour mieux affronter les prochaines urgences sanitaires.

Je sais que nous sommes tous frustrés de la situation actuelle, des privations, des injustices et des retards sans fin pour des traitements et services auxquels nous avons normalement droit. Mais, l’urgence sanitaire cette crise nous amène à une réflexion profonde sur l’avenir de notre mode d’organisation sociétal tant au niveau de la santé, de l’éducation que de nos services de proximité.

Préparer un plan permanent d’urgence sanitaire en mettant fin au confinement

Par où commencer? Voici 3 étapes essentielles pour l’élaboration d’un plan d’urgence sanitaire permanent ayant deux objectifs, soit la mobilisation rapide des ressources humaines disponibles, et l’atteinte d’une immunité collective équitable et durable:

1. Préparer un forum national, ayant pour but de mobiliser les forces vives tant du secteur public que du secteur privé, afin de faire consensus sur un plan d’urgence sanitaire pour contrer d’éventuelles pandémies à court, moyen et long terme.

2. Mobiliser rapidement des ressources disponibles (retraités, étudiants) autres que l’armée en temps de pandémie. Comment? En créant un service civique d’urgence formé de volontaires pour pallier le manque de ressources humaines en santé et en éducation afin d’éviter le délestage des opérations urgentes et les cours en virtuels.

3. Créer un contexte d’immunité collective équitable et durable au sein de la population en cessant de confiner les gens. Comment? En mettant plutôt l’accent sur le renforcement du passeport vaccinal pour l’accès aux lieux publics (spectacles, lieux de sports, cinémas et restaurants) et de la vaccination obligatoire chez certaines catégories de fonctionnaires de l’État en contact avec le public.

Jean Baillargeon, Expert-conseil en communication stratégique