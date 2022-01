Oups... Équipe Canada a été dévoilée trop tôt

Une personne travaillant pour la Fédération internationale de hockey sur glace semble avoir pesé trop rapidement sur le bouton « envoyer » du réseau social Twitter, dévoilant un jour à l’avance la formation masculine qui représentera le Canada aux Jeux olympiques de Pékin.

La Fédération devait publier mardi la liste des porte-couleurs du Canada, mais un tweet paru lundi après-midi a permis aux amateurs de prendre connaissance des 25 hockeyeurs qui revêtiront l’uniforme orné de la feuille d’érable en l’absence des représentants de la LNH.

Le micromessage a vite été effacé par la Fédération, qui est présente sur Twitter sous l’acronyme @IIHFHockey.

Mais de rapides internautes ont toutefois réussi à faire une capture d’écran (voir ci-dessus), qui circulait toujours sur le web en fin d’après-midi lundi.

La liste des joueurs canadiens a été publiée dans un gabarit identique à celui utilisé pour les listes des équipes lettones et suédoises, officiellement dévoilées plus tôt lundi, ce qui laisse présager sa véracité.

De plus, la date limite imposée aux fédérations nationales de hockey pour la remise de leur formation officielle était lundi.

Plusieurs anciens du CH

On saura mardi s’il s’agissait bel et bien de la liste officielle. Et s’il s’avère qu’elle est authentique, on pourra dire que l’entraîneur-chef Claude Julien a jeté son dévolu sur plusieurs anciens du Canadien.

Ils sont cinq ex-porte-couleurs du CH à avoir été recrutés par Julien, qui a dirigé l’équipe à deux reprises.

Les attaquants David Desharnais, Jordan Weal, Daniel Carr et Eric Staal, ainsi que le défenseur Mark Barberio ont tous obtenu leur billet pour Pékin.

Appelé en relève à Jon Cooper lorsque le retrait de la LNH a été officialisé, Julien a raconté récemment avoir « travaillé très fort » afin de mettre sur pied cette délégation en compagnie du directeur général Shane Doan.

Une équipe qui est composée majoritairement de plusieurs anciens du circuit Bettman qui évoluent désormais en Europe ou dans la Ligue américaine de hockey (LAH).

Demers et Levi

Du lot, outre les ex-Canadiens, on retrouve les attaquants Daniel Winnik, qui a joué pour huit équipes au cours de ses 11 campagnes dans la LNH, et Adam Craknell, qui a partagé son temps entre la LNH et la LAH durant sa carrière.

En défensive, Julien et Doan ont notamment choisi le Québécois Jason Demers, qui a disputé la saison 2020-2021 avec les Coyotes de l’Arizona, avant de faire le saut en Russie dans la KHL.

Mais ils ont aussi choisi d’abaisser la moyenne d’âge de l’équipe en faisant appel à Owen Power, le premier choix du dernier repêchage. Le défenseur de 19 ans évolue avec l’Université du Michigan.

Le gardien québécois Devon Levi, qui avait porté les couleurs du Canada au Championnat de hockey junior 2020, a aussi été recruté.