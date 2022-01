Québec injecte 25M$ pour son virage numérique

Le gouvernement Legault investit 24,6 M$ pour soutenir huit nouveaux projets dans le cadre de l’Offensive de transformation numérique (OTN).

«Dans un contexte de rareté de la main-d’œuvre, le virage numérique est essentiel au succès des entreprises québécoises », a déclaré par communiqué Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation (MEI) et ministre responsable du Développement économique régional.



Ces millions devraient permettre d'accompagner plus de 2000 entreprises, alors que le Québec a grandement besoin d'accélérer la cadence.



Par exemple, Québec injecte 6,48 M$ au Réseau des centres d’expertise industrielle (RCEI), 3M$ à l’Institut de gouvernance numérique (IGN) et 2,8 M$ à Sensation mode.

Le MEI appuie egalement le Regroupement des cabinets de courtage d’assurance du Québec (3,76 M$), le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (2,64 M$), le Mouvement québécois de la qualité (2,37 M$), l’Institut des manufacturiers du vêtement du Québec (2 M$), et Événements Attractions Québec (1,5 M$).

-D'autres détails suivront.

