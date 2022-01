Rentrer dans la tête de Medvedev

Pour un troisième tournoi du Grand Chelem consécutif, Félix Auger-Aliassime est qualifié pour les quarts de finale. Grâce à sa victoire contre Marin Cilic dimanche soir, le Québécois devra maintenant en découdre avec le Russe Daniil Medvedev, deuxième meilleur joueur au monde.

• À lire aussi: Internationaux d’Australie: Félix Auger-Aliassime en quarts de finale

Il s’agit de la première fois dans l’histoire des Internationaux d’Australie que deux Canadiens parviennent à se qualifier pour les quarts de finale dans la même année. En plus d’Auger-Aliassime, il y a Denis Shapovalov.

Le neuvième joueur mondial aura une grosse commande sur les bras même s’il joue du tennis de qualité depuis le début du tournoi. Par contre, Medvedev est humain, comme on l’a constaté lors de son match de quatrième tour contre Max Cressy.

Il s’est impatienté en traitant son adversaire de «chanceux» durant la troisième manche remportée par l’Américain. Auger-Aliassime devra donc trouver une façon de déranger le Russe pour avoir une chance de l’emporter.

«Nous sommes deux joueurs différents, a souligné Auger-Aliassime. Si on regarde nos deux derniers affrontements [à la Coupe ATP et aux Internationaux des États-Unis l’an dernier], je dois modifier certaines choses dans mon jeu.

«Je n’ai rien à perdre et je dois essayer de faire les choses de façon différente. Je peux essayer de mélanger les choses de toutes les façons possibles. Par contre, la réalité est qu’il est presque le meilleur joueur au monde présentement.»

AFP

Un baromètre?

Ce choc contre Medvedev pourrait être une sorte de baromètre pour Auger-Aliassime.

«Dans un match en quarts de finale, tu essayes de te concentrer sur ce que tu peux faire de bien pour gagner, a ajouté Auger-Aliassime. Je vais devoir jouer un excellent match et bien servir.

«Je m’attends à ce que Medvedev me rende la vie difficile et qu’il soit prêt. Je dois l’être tout autant afin de me donner une chance de gagner.»

Une victoire contre Medvedev lancerait un message très fort sur la planète tennis. Ce serait une autre preuve qu’il est arrivé à maturité.

Brillant contre Cilic

Lors de son match de quatrième tour, Auger-Aliassime a livré une autre brillante performance. Il a battu le Croate Marin Cilic 2-6, 7-6 (7), 6-2 et 7-6 (4).

«Ce ne fut pas un match facile contre un adversaire coriace, a expliqué Auger-Aliassime. À la fin, de ressortir avec la victoire est la chose la plus importante et la plus gratifiante.

«Il y a eu de bons comme de moins bons moments. De l’emporter en quatre manches, ça me donne la chance de passer au tour suivant, et je suis très heureux.»

Avant le tournoi, l’athlète de 21 ans parlait de normalité quant à ses performances en Grand Chelem. Avec son triomphe contre Cilic, il s’est qualifié pour les quarts de finale pour la troisième fois de suite dans un tournoi majeur.

«J’y vais vraiment un jour à la fois. Mon objectif est d’aller le plus loin possible. Tu as ton premier match et tu affrontes un adversaire solide qui tente de te battre. Tu dois trouver une façon de gagner.

«D’avoir à l’esprit que j’ai l’énergie et la force mentale m’aide à faire un long chemin dans ce type de tournoi.»

Les Canadiens en quarts de finale à Melbourne

Mike Belkin (1968)

Milos Raonic (2015-2016-2017-2019-2020)

Denis Shapovalov (2022)

Félix Auger-Aliassime (2022)

Résultats de Félix Auger-Aliassime dans les derniers tournois du Grand Chelem