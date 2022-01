Télé-Québec: Marie-Soleil Michon anime sa 200e émission de «Ça vaut le coût»

Marie-Soleil Michon a toujours été une consommatrice avertie. Elle préfère conserver ses choses longtemps, comme le fauteuil qu’elle a acheté il y a des années à son arrivée à Montréal et qui l’a suivie en Estrie lors de son récent déménagement.

Depuis neuf saisons, elle est devenue encore plus aguerrie en matière de magasinage en tenant la barre de Ça vaut le coût. Le magazine de service de Télé-Québec célèbre ce lundi son 200e épisode, en mettant en lumière des entrepreneurs de 14 à 21 ans qui ont beaucoup d’ambition et en présentant des moments marquants.

L’animatrice est aux premières loges pour tirer profit de toutes les recherches et rencontres faites sur le terrain par ses reporters. Ceux-ci débusquent des produits locaux et de qualité, et partagent trucs et astuces sur un ton ne se voulant jamais moralisateur.

Même si elle a fait siens beaucoup de conseils au fil des saisons, l’animatrice est bonne joueuse et admet se tromper encore, comme tout le monde, quand elle effectue des achats.

«Ça m’arrive de faire des erreurs, sauf que j’étais déjà le genre de fille qui n’achète pas à la légère, et là c’est 100 fois pire, c’est comme si Ça vaut le coût avait nourri ma névrose», a-t-elle dit à la blague, sur le même ton et avec la même bonne humeur la caractérisant quand elle anime son émission avec ses collaborateurs.

«Ça vaut le coût m’a appris plein d’affaires et m’a rendue plus vigilante», a-t-elle glissé. Ainsi, avant d’acheter, elle songe notamment à la qualité d’un objet, à son entretien et à sa durabilité.

Achat local et inflation

Selon Marie-Soleil, l’engouement pour l’achat local a donné de nouvelles ailes à l’émission, qui est à ce jour son plus long projet professionnel en continu.

«L’achat local était déjà une préoccupation, mais ça a trouvé un écho plus large chez le public. Ça a amené aussi une foule d’autres sujets, de préoccupations, comme le télétravail et tout ce que cela implique. Combien ça coûte de bien s’installer à la maison, comment s’installe-t-on de manière ergonomique pour ne pas se blesser et passer de bonnes journées, une bonne chaise de bureau ça ressemble à quoi, ça coûte combien?», a-t-elle souligné en entrevue avec l’Agence QMI.

Marie-Soleil croit plus que jamais à la mission de Ça vaut le coût, surtout en ces temps d’inflation galopante. «Tout coûte plus cher, et on sent que les consommateurs sont plus préoccupés que jamais par l’argent qui sort de leur portefeuille.»

Une 10e saison?

Depuis le début de pandémie, elle a quitté la ville pour s’établir entre Sherbrooke et Montréal. Et comme elle vit maintenant dans un secteur montagneux, elle magasine en ce moment les vélos à assistance électrique, histoire de parcourir tous les kilomètres sans embûche. Voilà un sujet pour la 10e saison, qui n’est pas encore confirmée.

L’animatrice se croise d'ailleurs les doigts pour que Télé-Québec renouvelle le magazine. Elle a l’impression de faire œuvre utile et, bien que le travail soit fait avec toute la rigueur voulue, c’est dans la bonne humeur que le tout s’exécute. Trois des reporters sont là depuis les débuts, comme elle, soit Barbara-Judith Caron, Benoît Chartier et François Lachapelle.

Marie-Soleil fait par ailleurs partie depuis quatre ans de la bande de Véronique et les fantastiques à Rouge.