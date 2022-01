Un demi-million de fonctionnaires ont obtenu une hausse de salaire, dénonce la FCC

Pendant que des millions de Canadiens ont de la difficulté à joindre les deux bouts, un demi-million de fonctionnaires fédéraux et provinciaux ont eu droit à une augmentation de salaire depuis le début de la pandémie, a dénoncé la Fédération canadienne des contribuables (FCC).

Dans son rapport annuel dévoilé lundi, la FCC estime qu’au total 528 347 employés des gouvernements fédéral et provinciaux ont reçu une augmentation de salaire en 2020 et 2021, tandis qu’aucun n’a réduit les salaires de ses employés au cours de la pandémie.

Au Québec le nombre d’employés ayant reçu une augmentation au cours de la pandémie est de 42 149. Devant la Belle Province, c’est l’Ontario qui a augmenté le plus grand nombre de fonctionnaires (64 958).

«On ne vit pas tous la pandémie de la même façon, a déploré Franco Terrazzano, le directeur fédéral de la FCC, par communiqué, lundi. On voit qu’il y a deux pandémies: une empreinte de misère dans le secteur privé et une pleine de gains financiers pour les politiciens et les fonctionnaires.»

Selon les documents obtenus par la FCC, ces augmentations de salaire des fonctionnaires des secteurs gouvernemental et paragouvernemental ont coûté 3,1 milliards $ aux contribuables québécois.

«Cette année, le gouvernement du Québec prévoit dépenser 53,1 milliards $ pour rémunérer ses fonctionnaires. Cela représente 55 % des dépenses de programme. Le déficit atteindra 6,8 milliards $», peut-on lire dans le rapport.

«Le gouvernement doit se pencher sur ce qu’il dépense pour rémunérer ses fonctionnaires pour revenir à l’équilibre budgétaire», a pour sa part affirmé Renaud Brossard, le directeur Québec de la FCC.

