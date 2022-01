Un remaniement intrigant à Toronto

Comptant sur une formation complète à l’attaque pour une première fois cette saison, l’entraîneur-chef des Maple Leafs de Toronto Sheldon Keefe a complètement remanié sa formation afin de répartir le talent et donner des maux de tête aux équipes adverses.

• À lire aussi: Canucks: Émilie Castonguay nommée directrice générale adjointe

Ainsi, Auston Matthews évoluera au centre de Michael Bunting et Ondrej Kase. Son partenaire habituel, Mitch Marner, se retrouve avec John Tavares et Ilya Mikheyev.

Ces changements trottaient dans la tête de Keefe depuis un moment, mais il préférait attendre le retour de tous les attaquants pour le faire. Il a donc attendu 39 parties avant de pouvoir mettre une nouvelle stratégie en place.

«Il s'agit d'avoir [Auston] Matthews, [Mitch] Marner et [William] Nylander sur trois combinaisons distinctes, a-t-il expliqué selon des propos rapportés par le réseau Sportsnet. Comment l'opposition fera-t-elle face à cela?»

Pas de punition

Avec ce brassage de cartes, c’est Nylander qui se retrouve sur ce qui semble être la troisième unité, en compagnie de David Kampf et Alexander Kerfoot. Mais Keefe s’est assuré de discuter avec son attaquant pour lui faire savoir qu’il ne s’agit aucunement d’une rétrogradation.

Ainsi, le Finlandais devrait conserver un temps de jeu semblable, lui qui passe 19 min 24 s sur la glace en moyenne.

«J'aime juste la possibilité d'avoir beaucoup d'options, a dit Keefe. C'est à moi de gérer les minutes, et c'était mon message à Will. Il n'y a pas de rétrogradation ici pour qui que ce soit. Il s'agit d'étendre [le talent] dans notre formation, et c’est quelque chose que nous n’avons pas vraiment fait depuis que je suis ici.»

«Avec Willy qui jouer aussi bien qu’il le fait depuis le début de la saison, puis avec des menaces offensives sur les deux autres trios, je vois ça comme des défis pour nos adversaires. Je suis curieux de voir comment ça va se passer.»

Pourtant, la formation ontarienne a inscrit 41 buts à ses 10 dernières parties, montrant une fiche de 7-2-1 lors de cette séquence. Mais la contribution de plusieurs autres joueurs donne au pilote de la marge de manœuvre pour tenter – et évaluer – des choses.

«[La contribution de tous] me donne la confiance nécessaire pour pouvoir regarder différentes choses comme celle-ci», a-t-il fait valoir.

Les Maple Leafs accueilleront les Ducks d’Anaheim mercredi à Toronto.

À VOIR AUSSI