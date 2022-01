POIRIER, Jean-Clément



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 janvier 2022, à l'âge de 81 ans, est décédée monsieur Jean-Clément Poirier, époux de feu dame Colette Perreault. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil son fils unique Michel (Carole Lemay); ses petits-enfants: Kevin, Jonathan, Stéphanie et Noémie Poirier; le fils de Carole Lemay: Jean-Sébastien Lemay (Caroline Martin) et leur enfant William; les membres des familles Poirier et Perreault, ainsi que plusieurs amis(e)s. Un gros merci à Doris Potvin qui a accompagné sans compter son temps Jean-Clément dans les derniers mois de sa vie.