Contamination chez les enfants: « Ce n’est pas le tableau inquiétant»

Bien que la COVID-19 représente toujours un risque élevé de contamination chez les enfants, les pédiatres sont moins inquiets.

Au centre d’urgence de pédiatrique situé à Brossard, clinique Up, les consultations ne sont pas forcément liées à la COVID-19, elles sont diverses et variées, de la fièvre en passant par les accidents et les otites. D’ailleurs lors du reportage, 30 % des consultations étaient liées à des accidents.

Une maman dont le fils, Jacob, faisait de la fièvre souffrait d’une otite. Même son de cloche pour Jessica, dont le fils Louis-Charles avait le corps plein de boutons à cause d’une contagion à la garderie.

Situation sous contrôle

Pendant ce temps, au CHU Sainte-Justine, une vingtaine d'enfants sont hospitalisés avec la COVID-19. Toutefois, après des traitements ils repartent: «Les enfants qui rentrent parce qu’ils font de la fièvre, ils sont jeunes, ils sont un peu déshydratés, on les réhydrate, ils repartent relativement rapidement. Donc, ce n’est pas le tableau inquiétant que l’on voit par exemple chez les personnes plus âgées», soutient Caroline Quach-Thanh, pédiatre microbiologiste-infectiologue et épidémiologiste à l’hôpital St-Justine.

Détresse psychologique

Bien que la COVID-19 représente toujours un certain risque, plusieurs enfants et adolescents souffrent de détresses psychologiques, car on le constate durant la consultation, soutient un pédiatre.

Un constat partagé par la pédiatre Caroline Quach-Thanh: «La santé mentale, je vous dirais, fait partie intégrante de toutes les décisions qui doivent être prises».

